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عربي-دولي

هل استعجل بوتين ضم المناطق الأوكرانية؟.. تقرير يكشف

Lebanon 24
02-10-2022 | 09:45
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ستكافح السلطات الروسية من أجل إقامة هيكل لحكم وإدارة أربع مقاطعات أوكرانية ضمتها روسيا قسرا بسبب "عدم الكفاءة البيروقراطية"، وفقًا لمعهد دراسة الحرب (ISW) في واشنطن العاصمة.

ووقع فلاديمير بوتين على "معاهدات انضمام" لدونيتسك ولوهانسك وزابوريزجيا وخيرسون في روسيا الاتحادية يوم الجمعة. جاء ذلك في أعقاب الاستفتاءات في المناطق الأربع ، والتي وصفتها القوى الغربية بأنها "مزورة" و"صورية".
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وأثارت هذه الخطوة رد فعل غاضب من الدول الغربية حيث أصدرت مجموعة الدول السبع الكبرى المكونة من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بيانًا مشتركًا قالت فيه إنها "لن تعترف أبدًا" بالضم الذي وصفوه بأنه "نقطة منخفضة جديدة في استهزاء روسيا الصارخ بالقانون الدولي". وبعد الإعلان، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات جديدة على روسيا والمملكة المتحدة.
 
وفي أحدث تقييم لها حول الغزو الروسي لأوكرانيا، نُشر في 30 أيلول، قال معهد دراسة الحرب الأمريكي ISW إن روسيا ستكافح على الأرجح للسيطرة على الأراضي التي تم ضمها.

وقال مركز الأبحاث: "من المحتمل أن يكون بوتين قد سارع بضم هذه الأراضي قبل اتخاذ قرارات إدارية أساسية بشأن الحدود والحكم. لذلك لم يضع المسؤولون الروس سياسات أو شروطًا واضحة للإدارة السليمة".

وتابع التقرير "تنظيم الحكم لهذه الأقاليم الأربعة التي تم ضمها قسراً سيكون تحدياً بيروقراطياً لأي دولة بعد أن قامت القوات الروسية بشكل منهجي بقتل أو اعتقال أو طرد المسؤولين الأوكرانيين الذين كانوا يديرون الإدارات الإقليمية سابقاً"

"ونظرا لعدم الكفاءة البيروقراطية التي أظهرتها محاولة الكرملين للتعبئة الجزئية للرجال الروس فإن نفس المشاكل ستظهر مجددا حيث سيكافح البيروقراطيين الروس بالمثل من أجل إقامة هياكل حكم على السكان المقاومين وغير الراغبين في الانضمام إلى روسيا".

واستعادت القوات الأوكرانية يوم السبت السيطرة على مدينة ليمان في دونيتسك، واعترفت روسيا بانسحاب قواتها "بسبب التهديد بالتطويق".
 
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