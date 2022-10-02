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نائبة ألمانية تحذر من خطر وقوع كارثة نووية بسبب أوكرانيا

Lebanon 24
02-10-2022 | 11:30
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حذرت النائبة في البوندستاغ (البرلمان الألماني) سارة واجنكنخت من خطر وقوع كارثة نووية بسبب أوكرانيا، منوهة بضرورة حل الأزمة دبلوماسيا.

وأضافت النائبة: "الحزب الاشتراكي الديمقراطي يجرنا إلى صراع قد ينتهي بكارثة نووية. الدبلوماسية وحدها هي التي ستمنع المزيد من التصعيد".
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وأشارت إلى أن الحرب الاقتصادية التي تشن على روسيا لا تساعد، بل تعيق تسوية الأزمة.

كما شددت على أن "العقوبات الاقتصادية تضر بنا أكثر مما تضر بموسكو، وتحقق أرباحا قياسية لشركة غازبروم (الروسية). علاوة على ذلك، فإن هذه الإجراءات تخدم مصالح واشنطن".
 
(روسيا اليوم) 
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