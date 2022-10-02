Advertisement

عربي-دولي

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين سفيرة جديدة لدى تركيا

Lebanon 24
02-10-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-996432-638003323823177579.png
Doc-P-996432-638003323823177579.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، يوم الأحد، مصادقة الحكومة على تعيين السفيرة الجديدة لدى تركيا، إيريت ليليان، بينما تسعى تل أبيب وأنقرة إلى تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وقال لابيد في تغريدة على موقع تويتر "هذه هي خطوة هامة أخرى في إطار ترميم العلاقات مع تركيا. التقيت الرئيس أردوغان في نيويورك، الأسبوع الماضي، وأوعزنا بمواصلة ترقية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والسياحية بين البلدين".
Advertisement

وكان اللقاء الذي عقده لابيد وأردوغان، في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأول من نوعه بين الزعيمين، منذ سنة 2008.

وناقش لابيد وأردوغان، جملة من القضايا كمحاربة الإرهاب ، كما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن شكره للرئيس التركي، على التعاون الاستخباراتي الذي ساعد على إحباط "محاولات إيرانية" لاستهداف إسرائيليين في اسطنبول.

وأثنى لابيد على التعاون مع تركيا في مختلف المجالات، قائلا إن العلاقات بين البلدين تشكل مفتاحا للاستقرار الإقليمي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2022-10-02
14:30 | 2022-10-02
14:00 | 2022-10-02
13:30 | 2022-10-02
12:30 | 2022-10-02
12:00 | 2022-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website