Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا: 10 دول في حلف الناتو تدعم انضمامنا

Lebanon 24
02-10-2022 | 13:30
A-
A+
Doc-P-996434-638003326027072705.jpg
Doc-P-996434-638003326027072705.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم الأحد، إن عشرة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" تدعم بشكل فعلي طلب الانضمام العاجل الذي تقدمت به كييف، فيما يرى خبراء أن الغرب ما زال متريثا إزاء هذه الخطوة، تفاديا لتصعيد المواجهة مع موسكو.
Advertisement

وذكر مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بولودياك، أن هذه الدول العشر الداعمة لانضمام أوكرانيا إلى الناتو، تضم في أغلبها بلدانا تتذكر جيدا ما وصفها بـ"مخالب الإمبراطورية الروسية".

وتابع بولودياك الذي ترغب بلاده في الانضمام إلى الناتو بينما تواجه الجيش الروسي "نحن ممتنون للقيادة والمسؤولية، فالتاريخ يكتب في يومنا هذا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2022-10-02
14:30 | 2022-10-02
14:00 | 2022-10-02
13:00 | 2022-10-02
12:30 | 2022-10-02
12:00 | 2022-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website