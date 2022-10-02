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عربي-دولي
أوكرانيا: 10 دول في حلف الناتو تدعم انضمامنا
Lebanon 24
02-10-2022
|
13:30
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قال مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم الأحد، إن عشرة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" تدعم بشكل فعلي طلب الانضمام العاجل الذي تقدمت به كييف، فيما يرى خبراء أن الغرب ما زال متريثا إزاء هذه الخطوة، تفاديا لتصعيد المواجهة مع موسكو.
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وذكر مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بولودياك، أن هذه الدول العشر الداعمة لانضمام أوكرانيا إلى الناتو، تضم في أغلبها بلدانا تتذكر جيدا ما وصفها بـ"مخالب الإمبراطورية الروسية".
وتابع بولودياك الذي ترغب بلاده في الانضمام إلى الناتو بينما تواجه الجيش الروسي "نحن ممتنون للقيادة والمسؤولية، فالتاريخ يكتب في يومنا هذا".
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