اليونان "مستعدة" لمحادثات مع تركيا فور وقف الاستفزازات

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أعلن نيكوس دندياس، وزير خارجية اليونان، اليوم الأحد، أن بلاده تريد إجراء حوار بناء مع تركيا على أساس القانون الدولي، لكن يتعين على جارتها في بحر إيجه وقف تصعيدها غير المسبوق للاستفزازات، على حد تعبيره.والبلدان، العضوان في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خصمان قديمان وبينهما خلافات منذ عقود حول سلسلة من القضايا بينها ابتداء وانتهاء الجرف القاري لكل منهما، وتحليق الطائرات فوق بحر إيجه، وقبرص المقسمة.وقال دندياس في مقابلة مع صحيفة بروتو تيما: "على تركيا أن تختار ما إذا كانت ستأتي إلى مثل هذا الحوار أم لا، لكن الأمر الأساسي لا بد أن يكون خفض التصعيد".