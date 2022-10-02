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عربي-دولي

ستولتنبرج: استعادة ليمان تظهر قدرة أوكرانيا على صد القوات الروسية

Lebanon 24
02-10-2022 | 15:30
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تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأحد، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية، فيما تقاوم كييف بدعم غربي، في محاولة لاستعادة المدن الأوكرانية من قبضة الجيش الروسي.
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وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج اليوم الأحد، إن استعادة أوكرانيا السيطرة على منطقة ليمان الواقعة داخل الأراضي التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها تُظهر أن الأوكرانيين يحققون تقدما وأن بوسعهم دحر القوات الروسية.

وأضاف في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية الأمريكية أن مواصلة دعم الحكومة في كييف هي أفضل وسيلة لمواجهة ما قامت به روسيا من إعلان ضم مناطق من أوكرانيا.
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