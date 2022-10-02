ماكرون يتعهّد بالسعي مع شركائه لفرض عقوبات جديدة على روسيا

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تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، "العمل مع شركائه الأوروبيين على فرض عقوبات جديدة" على روسيا بعد ضم موسكو أربع مناطق أوكرانية، وفق ما أعلن قصر الإيليزيه.وخلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جدّد رئيس الدولة تأكيد "إدانته بأشد العبارات ضم روسيا غير المشروع" أربع مناطق أوكرانية، وفق بيان للرئاسة الفرنسية.وأشار البيان إلى أن ماكرون "جدّد التأكيد على تصميم فرنسا على مساعدة أوكرانيا في استعادة سيادتها الكاملة ووحدة أراضيها وعلى العمل مع شركائه الأوروبيين على فرض عقوبات جديدة".وكان الاتحاد الأوروبي قد ردّ الأربعاء على ضم روسيا أربع مناطق باقتراح تحديد سقف لأسعار النفط الروسي وفرض عقوبات إضافية على التعاملات التجارية مع موسكو.من جهة أخرى، دانت أوكرانيا السبت "الاحتجاز غير القانونيّ" من جانب موسكو لإيغور موراتشوف، المدير العامّ لمحطّة الطاقة النوويّة في زابوريجيا، لسببٍ لا يزال مجهولًا.ودعت كييف إلى "الإفراج الفوريّ عنه"، مندّدةً بـ"عمل إرهابي جديد من جانب روسيا".بدوره دان ماكرون التوقيف وشدد مع زيلينسكي على "الضرورة الملحّة للسماح بتناوب طاقم العمل الأوكراني الذي يؤمن تشغيل المنشآت وسلامتها".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدم، الأحد، اتفاقيات ضم مقاطعات دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا إلى روسيا للتصديق عليها في مجلس الدوما الروسي.