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عربي-دولي

خيارات بوتين تضيق.. وواشنطن سترصد أيّ استعداد نووي

Lebanon 24
02-10-2022 | 18:03
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تتزايد المخاطر في أوكرانيا في حين يرى الرئيس الروسي أن خياراته باتت محدودة ما قد يدفعه إلى اللجوء لاستخدام السلاح النووي.
عقب إعلان ضم أربع مناطق أوكرانية، وإعلان التعبئة الجزئية، يقول مراقبون، إن خيارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضيق، مما سيجعل التهديدات الروسية باللجوء إلى سلاح نووي تكتيكي منخفض القوة، يُرجح إطلاقه على صاروخ إسكندر بالستي قصير المدى، وهو ما دعا إليه، أمس الأول، حليف بوتين الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أمراً معقولاً.
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لكن خبراء في الأسلحة النووية يقولون، إنه من شبه المؤكد أن تعلم الولايات المتحدة في وقت مبكر ما إذا كانت روسيا تستعد لشن هجوم نووي في أوكرانيا، ويرون أن موسكو قد ترغب بشدة في أن يُعرف تحضيرها لذلك.
وبينما يقلل المحللون العسكريون من أهمية تهديدات موسكو حالياً، يقول مسؤولون أميركيون، إنهم لم يروا أي نشاط يشير إلى مثل هذه الخطط، في حين ردد بوتين وأكثر من مسؤول في إدارته بأن روسيا لا تخادع عندما تهدد باستخدام السلاح النووي في حال تعرضت وحدة أراضيها للخطر.

أين القنابل؟
يقول الباحث في معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح في جنيف بافيل بودفيغ لوكالة فرانس برس، إن التحضير لشنّ أي هجمات سيكون واضحاً. يحدد تقرير صدر عام 2017 عن المعهد 47 موقعاً للتخزين النووي في جميع أنحاء روسيا (12 منشأة على المستوى الوطني و 35 قاعدة). وتراقب هذه المواقع بشكل دائم من الأقمار الاصطناعية الاستخباراتية والعسكرية التابعة للولايات المتحدة ودول أخرى.
ويمكن مراقبتها من كثب أكثر من خلال أقمار اصطناعية تجارية، مثلما يظهر في الصور المحدثة بانتظام لأنشطة المنشآت النووية الكورية الشمالية.
ويرى بودفيغ أن روسيا نشرت رؤوسها الحربية النووية الاستراتيجية أو البعيدة المدى في الميدان على صواريخ وقاذفات وغواصات.
لكن أسلحتها النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي يصل عددها إلى ألفين تقريباً، مخزّنة وغير مثبّتة على مركبات توصيل مثل نظام صواريخ إسكندر، بحسب بودفيغ. ويضيف «ليس هناك صواريخ إسكندر تتحرك مع رؤوس حربية نووية. هذه الأسلحة مخزّنة حالياً».
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