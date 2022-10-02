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عربي-دولي
جنيف تحتضن لقاء بين وزيرَي خارجية أرمينيا وأذربيجان
Lebanon 24
02-10-2022
|
18:57
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التقى وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان في جنيف للبحث في مفاوضات السلام، في حين هددت المواجهات الحدودية الأخيرة عملية التطبيع الناشئة بين البلدين.
وانعقد اللقاء بين وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ونظيره الأرميني آرارات ميرزويان مساء أمس الأحد في فندق كبير في جنيف قرب مقر الأمم المتحدة.
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وأعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية بدء الاجتماع في تغريدة مرفقة بصور تظهر الوفدين جالسين في مقابل بعضهما البعض في قاعة بستائر مغلقة.
وقتل الشهر الماضي ما لا يقلّ عن 286 شخصا في صفوف الطرفين قبل هدنة توسطت بها الولايات المتحدة ووضعت حدا لأسوأ مواجهات منذ الحرب التي تواجه فيها البلدان الواقعان في منطقة القوقاز العام 2020.
وتواجهت باكو ويريفان في حربين العام 2020 وفي التسعينات في شأن السيادة على إقليم ناغورني كاراباخ الأذربيجاني الذين يسكنه أرمن.
وأعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الجمعة، أن وزير الخارجية الأرميني ونظيره الأذربيجاني سيلتقيان في جنيف للبدء في محادثات بالعمق في شأن نص اتفاقية سلام.
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