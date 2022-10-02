Advertisement

عربي-دولي

جنيف تحتضن لقاء بين وزيرَي خارجية أرمينيا وأذربيجان

Lebanon 24
02-10-2022 | 18:57
A-
A+
Doc-P-996484-638003590951631353.jpg
Doc-P-996484-638003590951631353.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان في جنيف للبحث في مفاوضات السلام، في حين هددت المواجهات الحدودية الأخيرة عملية التطبيع الناشئة بين البلدين.
وانعقد اللقاء بين وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ونظيره الأرميني آرارات ميرزويان مساء أمس الأحد في فندق كبير في جنيف قرب مقر الأمم المتحدة.
Advertisement
وأعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية بدء الاجتماع في تغريدة مرفقة بصور تظهر الوفدين جالسين في مقابل بعضهما البعض في قاعة بستائر مغلقة.
وقتل الشهر الماضي ما لا يقلّ عن 286 شخصا في صفوف الطرفين قبل هدنة توسطت بها الولايات المتحدة ووضعت حدا لأسوأ مواجهات منذ الحرب التي تواجه فيها البلدان الواقعان في منطقة القوقاز العام 2020.
وتواجهت باكو ويريفان في حربين العام 2020 وفي التسعينات في شأن السيادة على إقليم ناغورني كاراباخ الأذربيجاني الذين يسكنه أرمن.
وأعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الجمعة، أن وزير الخارجية الأرميني ونظيره الأذربيجاني سيلتقيان في جنيف للبدء في محادثات بالعمق في شأن نص اتفاقية سلام.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:48 | 2022-10-02
19:01 | 2022-10-02
18:13 | 2022-10-02
18:03 | 2022-10-02
17:41 | 2022-10-02
16:30 | 2022-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website