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عربي-دولي
لا إتّفاق على تمديد الهدنة في اليمن
Lebanon 24
02-10-2022
|
19:01
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أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن عدم توصل الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين إلى اتفاق على تمديد الهدنة التي كانت سارية منذ ستة أشهر في البلاد.
وقال غروندبرغ، في بيان مساء الأحد: "يأسف المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعدم التوصل إلى اتفاق، حيث أن الهدنة الممتدة والموسعة من شأنها توفير فوائد هامة إضافية للسكان".
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وأشار الديبلوماسي السويدي إلى أن المفاوضات مستمرة، داعياً الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي الى تصعيد العنف... وعلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشعب اليمني لمتابعة كل سبل المؤدية للسلام.
ومنذ الثاني من نيسان، سمحت الهدنة التي تمّ تمديدها مرتين، بوقف القتال واتّخاذ تدابير تهدف إلى التخفيف من الظروف المعيشية الصعبة للسكان، في مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
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