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عربي-دولي

زيلينسكي: القوات الأوكرانية تحرّر بلدتين في خيرسون

Lebanon 24
02-10-2022 | 20:48
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قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد إن القوات الأوكرانية حررت بلدتي أرخانهيلسكي وميروليوبيفكا الصغيرتين في منطقة خيرسون.
وأشار زيلينسكي لاسم البلدتين في خطابه المسائي أثناء توجيهه الشكر لوحدات محددة من القوات الأوكرانية أدت أداء متميزا على خط المواجهة.
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ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقارير حتى الآن.
وفي الخطاب نفسه، أضاف زيلينسكي أن نجاح جنود بلاده لا يقتصر على استعادة بلدة ليمان في شرق البلاد.
وتابع: "أصبحت قصة تحرير ليمان في منطقة دونيتسك الآن الأكثر شعبية في وسائل الإعلام".

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