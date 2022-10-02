Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تعلق على صفقة "المحتجزيْن مقابل أرصدة إيران"

Lebanon 24
02-10-2022 | 23:30
A-
A+
Doc-P-996508-638003740616011518.jpg
Doc-P-996508-638003740616011518.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفت الولايات المتحدة تقارير إيرانية، تفيد أن إطلاق طهران سراح أميركيين اثنين محتجزين سيؤدي إلى الإفراج عن أموال إيرانية في الخارج.

وسمح للأميركي الإيراني باقر نمازي (85 عاما) بمغادرة إيران بعد 7 سنوات من منعه من ذلك، وأُفرج عن ابنه سياماك المسجون.
Advertisement

تعليقات من طهران

• ذكر الإعلام الرسمي الإيراني، الأحد، أن طهران تتوقع الآن الإفراج عن أرصدة عالقة لها في الخارج بعد "انتهاء المفاوضات مع الولايات المتحدة حول السجناء".

• أفادت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية أن الخطوة بحق نمازي ونجله "مرتبطة بتحرير أرصدة مالية لصالح إيران مجمدة في كوريا الجنوبية".

• نقلت الوكالة عن "مصادر مطلعة" لم تسمها توقعها "قرب الإفراج عن 7 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، في إطار صفقة الإفراج عن سجناء بين إيران وأميركا".

• أضافت أن الأسابيع الماضية شهدت "مفاوضات مكثفة بوساطة إحدى دول المنطقة للإفراج المتزامن عن سجناء بين إيران وأميركا، ومليارات الدولارات من الأرصدة الإيرانية".
لكن الخارجية الأميركية نفت وجود أي رابط من هذا القبيل، قائلة إن هذا "خطأ قطعا".

وقال متحدث باسم الخارجية، الأحد: "باقر نمازي احتجز ظلما في إيران ثم لم يسمح له بمغادرة البلاد بعد أن قضى عقوبته رغم مطالبته المتكررة برعاية طبية عاجلة".

وأضاف: "نعلم أن رفع الحظر عن سفره والإفراج عن ابنه مرتبطان بمتطلبات (وضعه) الطبي".

ولإيران عشرات المليارات المجمدة بفعل العقوبات، التي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها اعتبارا من عام 2018، بعد سحب بلاده أحاديا من الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي المبرم في 2015.

وفي كانون الأول 2021، اتهمت طهران سيول بأخذ أرصدتها "رهينة"، في حين أكد الطرفان مرارا خلال الأشهر الماضية إجراء محادثات في شأن سبل تحرير هذه الأرصدة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2022-10-03
06:00 | 2022-10-03
05:30 | 2022-10-03
05:00 | 2022-10-03
04:30 | 2022-10-03
04:30 | 2022-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website