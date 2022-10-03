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عربي-دولي

محادثات غير معلنة بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن أوكرانيا وحلف الأطلسي

Lebanon 24
03-10-2022 | 02:30
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قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان التقى بكبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إبراهيم قالين في إسطنبول يوم الأحد. ولكن الزيارة لم يتم الإعلان عنها.
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وبحسب وكالة رويترز، ناقش الطرفان "التقدم المحرز في انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي".
كما ناقش الجانبان، موقف تركيا من الاستفتاءات التي نظمتها روسيا بشأن انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا الاتحادية.
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