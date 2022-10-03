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عربي-دولي

استمرار المعارك في أوكرانيا.. أسلحة أوروبية جديدة بالطريق لكييف

Lebanon 24
03-10-2022 | 03:00
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تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الاثنين، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية، فيما تحاول كييف استعادة بعض المناطق بدعم غربي.
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وأعلنت أوكرانيا أمس أنها استعادت السيطرة الكاملة على بلدة ليمان، وهي مركز للنقل والإمداد في شرق البلاد، فيما يمثل أكبر انتصار لكييف في ميدان المعركة منذ أسابيع. وقد يشكل ذلك التطور نقطة انطلاق لمزيد من المكاسب في الشرق بينما يزيد من الضغوط على الكرملين.
هذا وأعلنت كل من ألمانيا والدنمارك والنرويج تزويد أوكرانيا بـ16 منظومة مدفعية من طراز "هاوتزر" اعتبارا من العام المقبل، وقالت برلين إن المنظومات المدفعية سيتم إنتاجها في سلوفاكيا على أن تُسَلّم لأوكرانيا مطلع العام المقبل. ويأتي ذلك بعد زيارة أجرتها وزيرة الدفاع الألمانية لأوكرانيا والتي تُعد الأولى منذ بدء الغزو الروسي في شباط الماضي.
 
(العربية)
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