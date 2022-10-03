بعد دخولها الجغرافيا الروسية.. كيف خلط ضم المناطق الأربع سيناريوهات الحرب في أوكرانيا؟

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وكان بوتين استبق ذلك بالقول إن موسكو ستدعم القرارات المتخذة في الاستفتاءات، كما أعلن عن تعبئة جزئية، لتتكرس بذلك حلقة إضافية في أعنف صراع تشهده العلاقات الروسية مع الغرب، الذي يواصل تقديم كافة أشكال الدعم لأوكرانيا في حربها مع روسيا التي دخلت شهرها التاسع وأدت حتى الآن -من بين نتائج أخرى- إلى تغيرات في الواقع الجغرافي لأوكرانيا لصالح اتساع في رقعة المساحة الروسية، فضلا عن أن العلاقات مع الغرب أصبحت كذلك أكثر تعقيدا من أي وقت مضى. كتب موقع "الجزيرة": مسار جديد في الحرب الروسية على أوكرانيا يوشك أن ينطلق بعد مصادقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السريعة على انضمام مناطق دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون، نتيجة للاستفتاءات التي أقامتها الإدارات الموالية لموسكو فيها، وانتهت بقرار الانضمام إلى روسيا.وكان بوتين استبق ذلك بالقول إن موسكو ستدعم القرارات المتخذة في الاستفتاءات، كما أعلن عن تعبئة جزئية، لتتكرس بذلك حلقة إضافية في أعنف صراع تشهده العلاقات الروسية مع الغرب، الذي يواصل تقديم كافة أشكال الدعم لأوكرانيا في حربها مع روسيا التي دخلت شهرها التاسع وأدت حتى الآن -من بين نتائج أخرى- إلى تغيرات في الواقع الجغرافي لأوكرانيا لصالح اتساع في رقعة المساحة الروسية، فضلا عن أن العلاقات مع الغرب أصبحت كذلك أكثر تعقيدا من أي وقت مضى.



ولم يكن ذلك ليحصل بدون معارك طاحنة شنتها القوات الروسية في المناطق المذكورة، تمهيدا فيما يبدو لتكرار حالة القرم.



فتجربة التحاق القرم بالجغرافيا الروسية، ودخول روسيا مرحلة التأقلم مع العقوبات الغربية التي تبعت ذلك، يمكن وضعهما في خانة أبرز العوامل التي مهدت لانضمام الأقاليم الأربعة إليها. وفي ذات الوقت بدت روسيا غير مبالية بتبعات هذا القرار الذي فجّر غضب كييف والغرب على حد سواء.



ويتعزز هذا الاعتقاد عند ملاحظة أن ديناميكيات إجراءات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا، تعطي انطباعا بأن الأخيرة كانت على دراية تامة بردود الفعل التي ستحدثها هذه الخطوة في الولايات المتحدة والغرب.



علاوة على ذلك، فإن حادث خطوط أنابيب الغاز في بحر البلطيق سيمثل بدوره بداية مرحلة جديدة في المواجهة بين روسيا والغرب، وقد يكون مصحوبا بزيادة في حالة عدم الاستقرار، ويزيد من احتمالية نشوب صراع عسكري بين الطرفين، أو -في الحد الأدنى- من إمكانية استقراء السيناريوهات اللاحقة للحرب في أوكرانيا. خلط أوراقولم يكن ذلك ليحصل بدون معارك طاحنة شنتها القوات الروسية في المناطق المذكورة، تمهيدا فيما يبدو لتكرار حالة القرم.فتجربة التحاق القرم بالجغرافيا الروسية، ودخول روسيا مرحلة التأقلم مع العقوبات الغربية التي تبعت ذلك، يمكن وضعهما في خانة أبرز العوامل التي مهدت لانضمام الأقاليم الأربعة إليها. وفي ذات الوقت بدت روسيا غير مبالية بتبعات هذا القرار الذي فجّر غضب كييف والغرب على حد سواء.ويتعزز هذا الاعتقاد عند ملاحظة أن ديناميكيات إجراءات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا، تعطي انطباعا بأن الأخيرة كانت على دراية تامة بردود الفعل التي ستحدثها هذه الخطوة في الولايات المتحدة والغرب.علاوة على ذلك، فإن حادث خطوط أنابيب الغاز في بحر البلطيق سيمثل بدوره بداية مرحلة جديدة في المواجهة بين روسيا والغرب، وقد يكون مصحوبا بزيادة في حالة عدم الاستقرار، ويزيد من احتمالية نشوب صراع عسكري بين الطرفين، أو -في الحد الأدنى- من إمكانية استقراء السيناريوهات اللاحقة للحرب في أوكرانيا.