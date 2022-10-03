Advertisement

عربي-دولي

اكتشاف جريمة لداعش في سرت

Lebanon 24
03-10-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-996543-638003800504093505.jpg
Doc-P-996543-638003800504093505.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت هيئة البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، الأحد، العثور على 42 جثة مدفونة في مقبرة جماعية بمدينة سرت وسط البلاد، المعقل السابق لتنظيم داعش.

وقال المتحدث باسم الهيئة في بيان إن الجثث الـ 42 استخرجت من موقع مدرسة في المدينة في أعقاب "معلومات سرية"، تم الحصول عليها في إطار تحقيق أجري مع أسرى من مقاتلين بالتنظيم المتطرف.
Advertisement

وسقطت سرت مقر مولد معمر القذافي، تحت سيطرة داعش خلال عامي 2015 و2016، حيث حاول التنظيم المتطرف الاستفادة من الفوضى التي عمت البلد الغني بالنفط في أعقاب ثورة 2011.

وطرد التنظيم بالفعل من المدينة في كانون الأول 2016، من قبل القوات التي تقاتل لصالح حكومة الوفاق الوطنية السابقة المدعومة من الأمم المتحدة.

ولا يزال المئات من مقاتلي داعش السابقين محتجزين في السجون الليبية، وكثير منهم ينتظر المحاكمة.
وقال المتحدث باسم هيئة البحث والتعرف على المفقودين عبد العزيز المبروك، إن جميع الجثث الـ 42 نقلت إلى مستشفى قريب، وجمعت عينات من دمائها وأسنانها وعظامها للتعرف على الضحايا المفقودين.

وأضاف أنه عثر على 11 جثة أخرى بالقرب من نفس الموقع في مايو. ولم ترد أي معلومات عن سبب وفاة أي من أصحاب الجثث.

وخلال السنوات الأخيرة، عثر على العديد من المقابر الجماعية في أنحاء ليبيا.

في كانون الأول 2018، عثر على جثث ما يزيد على 30 رجلا قرب سرت، يعتقد أنها لمجموعة من الإثيوبيين أعدمهم مقاتلو داعش في مقطع مصور نشره التنظيم قبل سنوات.
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2022-10-03
06:00 | 2022-10-03
05:30 | 2022-10-03
05:00 | 2022-10-03
04:30 | 2022-10-03
04:00 | 2022-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website