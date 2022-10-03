اكتشاف جريمة لداعش في سرت

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أعلنت هيئة البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، الأحد، العثور على 42 جثة مدفونة في مقبرة جماعية بمدينة سرت وسط البلاد، المعقل السابق لتنظيم داعش.وقال المتحدث باسم الهيئة في بيان إن الجثث الـ 42 استخرجت من موقع مدرسة في المدينة في أعقاب "معلومات سرية"، تم الحصول عليها في إطار تحقيق أجري مع أسرى من مقاتلين بالتنظيم المتطرف.وسقطت سرت مقر مولد معمر القذافي، تحت سيطرة داعش خلال عامي 2015 و2016، حيث حاول التنظيم المتطرف الاستفادة من الفوضى التي عمت البلد الغني بالنفط في أعقاب ثورة 2011.وطرد التنظيم بالفعل من المدينة في كانون الأول 2016، من قبل القوات التي تقاتل لصالح حكومة الوفاق الوطنية السابقة المدعومة من الأمم المتحدة.ولا يزال المئات من مقاتلي داعش السابقين محتجزين في السجون الليبية، وكثير منهم ينتظر المحاكمة.