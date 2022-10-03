استشهاد فلسطينيين وإصابة ثالث برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله

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استشهد فلسطينيان وأصيب ثالث، فجر اليوم ، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال رام الله بزعم محاولتهم تنفيذ عملية دهس ضد جنود من وحدة "إيغوز".وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه 3 شبان داخل سيارة خلال اقتحام ضاحية التربية والتعليم برام الله.ونقلت" روسيا اليوم" عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود اعتقلت خلال الليل 16 مطلوبا فلسطينيا من أنحاء الضفة الغربية، وخلال المداهمات جرت محاولة تنفيذ عملية دهس ضد القوات التي ردت بإطلاق النار وتحييد فلسطينيين اثنين".من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن هيئة الشؤون المدنية أبلغتها بوفاة مواطنين اثنين لم تعرف هويتهما بعد، عقب إطلاق جنود إسرائيليين النار عليهما، قرب مخيم الجلزون.