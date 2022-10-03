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فيتنام سجلت أول إصابة بجدري القرود

Lebanon 24
03-10-2022 | 01:59
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أعلنت السلطات الصحية في مدينة هوشي منه الفيتنامية اليوم  تسجيل أول إصابة بجدري القرود ، دون إعطاء أي تفاصيل عن المريض كما افادت وكالة "رويترز". 
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