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عربي-دولي

رئيس جنوب افريقيا في زيارة اولى الى بريطانيا في عهد الملك تشارلز

Lebanon 24
03-10-2022 | 02:32
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نقلت وكالة  "رويترز" عن  قصر بكنغهام قوله  اليوم : "إن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا سيقوم بزيارة دولة لبريطانيا في أول زيارة من نوعها منذ أن خلف الملك تشارلز والدته الراحلة الملكة إليزابيث الشهر الماضي".
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اضاف: "إن رامابوسا وزوجته تشيبو موتسيبي قبلا دعوة من الملك تشارلز للقيام بزيارة دولة خلال الفترة من 22 إلى 24  تشرين الثاني".
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