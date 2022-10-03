رئيس جنوب افريقيا في زيارة اولى الى بريطانيا في عهد الملك تشارلز

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نقلت وكالة "رويترز" عن قصر بكنغهام قوله اليوم : "إن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا سيقوم بزيارة دولة لبريطانيا في أول زيارة من نوعها منذ أن خلف الملك تشارلز والدته الراحلة الملكة إليزابيث الشهر الماضي".اضاف: "إن رامابوسا وزوجته تشيبو موتسيبي قبلا دعوة من الملك تشارلز للقيام بزيارة دولة خلال الفترة من 22 إلى 24 تشرين الثاني".