وثائق انضمام المناطق الأوكرانية الى روسيا... ما هي أبرز بنودها؟

Advertisement

قال رئيس مجلس النواب الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن البرلمان الروسي سينظر، اليوم الاثنين، في مشاريع قوانين ومعاهدات تصديق لضم المناطق.وتشكل المناطق التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها، وهي دونيتسك ولوغانسك اللتان تشكلان إقليم دونباس، بالإضافة لخيرسون وزابوريجيا في الجنوب، رقعة من الأراضي تساوي حوالي 18% من إجمالي مساحة أراضي أوكرانيا.ولم تنجح مراسم احتفال الكرملين مع قادة المناطق الذين عينتهم روسيا يوم الجمعة في وقف موجة الانتقادات داخل روسيا لكيفية إدارة عمليتها العسكرية. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن ذلك من المرجح أن يشتد مع مزيد من الانتكاسات.وقد صادقت المحكمة الدستورية في روسيا، أمس الأحد، على وثائق انضمام دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا إلى قوام البلاد، تضمنت عدة بنود، وهي:*تعتبر مناطق جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتا زابوريجيا وخيرسون ضمن الاتحاد الروسي من تاريخ توقيع الاتفاقيات في 30 سبتمبر الماضي.*تم تحديد الفترة الانتقالية لإدماج المناطق الجديدة في الأنظمة الاقتصادية والمالية والائتمانية والقانونية للاتحاد الروسي، وكذلك في نظام السلطات العامة للاتحاد الروسي حتى 1 يناير 2026.*ستحتفظ المناطق الجديدة بأسمائها الحالية، جمهورية دونيتسك الشعبية، جمهورية لوغانسك الشعبية، مناطق خيرسون وزابوريجيا.*سيطلق على قادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رؤساء جمهوريات، وسيطلق على رؤساء منطقتي خيرسون وزابوروجيا حكّاما.*يعين رئيس روسيا، في غضون 10 أيام من تاريخ القبول في الاتحاد الروسي، رؤساء المناطق الجديدة بالإنابة.*يُعترف بمواطني أوكرانيا والأشخاص عديمي الجنسية الذين يعيشون في تلك الأراضي كمواطنين في الاتحاد الروسي من لحظة الانضمام إلى الاتحاد الروسي.*اللغة الأساسية في الدوائر الحكومية ولغة الحكومة في لوغانسك ودونيتسك هي الروسية.*يضمن الاتحاد الروسي لجميع القوميات في مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا الحق في الحفاظ على لغتهم الأم وتدريسها.ودعا رمضان قديروف، زعيم منطقة الشيشان في جنوب روسيا، الجمعة، إلى تغيير في الاستراتيجية يصل إلى "إعلان الأحكام العرفية في المناطق الحدودية واستخدام أسلحة نووية منخفضة القوة". وتقول واشنطن إنها سترد بشكل حاسم على أي استخدام للأسلحة النووية.وانتقدت شخصيات روسية بارزة، السبت، قادة الجيش الروسي ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو على مواقع التواصل الاجتماعي لمسؤوليتهم عن الانتكاسات، لكنها لم تهاجم بوتين.وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن محادثات السلام مع روسيا في ظل وجود بوتين رئيسا ستكون مستحيلة. وأضاف "نحن مستعدون للحوار مع روسيا، ولكن مع رئيس آخر لروسيا". "الحدث"