بعد ضم روسيا اراض اوكرانية: هل العالم على مشارف حرب نووية؟

يشير إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن ضم أربع مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا إلى بداية مرحلة جديدة وخطيرة للغاية في الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر، والتي يخشى المسؤولون والمحللون الغربيون من أنه قد يتصاعد إلى استخدام الأسلحة النووية للمرة الاولى منذ 77 عامًا.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "كان بوتين قد هدد في السابق باللجوء إلى الأسلحة النووية إذا استمر إفشال أهداف روسيا في أوكرانيا. إن الضم يجعل استخدام السلاح النووي أقرب من أي وقت مضى من خلال إعطاء بوتين تبريرًا محتملاً على أساس أن "وحدة أراضي بلادنا مهددة"، على حد تعبيره في خطابه الأسبوع الماضي. وجدد التهديد يوم الجمعة بتعليق ينذر بالسوء بأن القصف الذري الأميركي لهيروشيما وناغازاكي خلق "سابقة" لاستخدام الأسلحة النووية، مرددًا صدى الإشارات التي أدلى بها في الماضي إلى الغزو الأميركي للعراق باعتبارها سابقة للغزو الروسي لأوكرانيا. يقول المسؤولون الأميركيون والغربيون إنهم ما زالوا يعتقدون أنه من غير المرجح أن ينفذ بوتين تهديداته. ويقولون إنه على الأرجح يأمل في ردع الغرب عن تقديم المزيد من المساعدة العسكرية المتطورة لأوكرانيا، بينما يسمح حشد 300 ألف جندي إضافي لروسيا بوقف انتكاساتها العسكرية في ساحة المعركة".

وتابعت الصحيفة، "لكن التهديدات يبدو أنها عززت التصميم الغربي على مواصلة إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا كما ويواصل الجيش الأوكراني التقدم إلى الأراضي التي تحتلها روسيا. وسيطر الجيش الأوكراني يوم السبت على مدينة ليمان شرق البلاد والواقعة في منطقة يبدو أن روسيا قد ضمتها يوم السبت. وقوبل انهيار خط جبهة روسي آخر بدعوات لشن ضربات نووية من قبل بعض المدونين العسكريين والشخصيات السياسية في روسيا، بما في ذلك الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، الحليف المقرب لبوتين. في كل المناطق الأربع التي قال بوتين إنه سيضمها - دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا - تسيطر روسيا فقط على جزء من الإقليم. الآن بعد أن اعتبرت موسكو المناطق التي يتم القتال عليها روسية، من الممكن رسم مسار الأحداث نحو الاستخدام الأول لسلاح نووي منذ القصف الذري لليابان عام 1945. قال فرانز ستيفان غادي، الزميل البارز في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن: "إنه حدث ذو احتمالية منخفضة، لكنه أخطر حالة لسياسة حافة الهاوية النووية منذ الثمانينيات" عندما انتهت الحرب الباردة. وأضاف: "إنه وضع خطير للغاية ويجب أن يؤخذ على محمل الجد من قبل صانعي السياسة الغربيين"."

وأضافت الصحيفة، "ويقول مسؤولون أميركيون وأوروبيون إنهم يأخذون التهديدات على محمل الجد. قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان يوم الأحد إنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" إذا لجأت روسيا إلى استخدام الأسلحة النووية. ورفض تحديد ما سيكون عليه الأمر، لكنه قال إن العواقب الدقيقة قد تم توضيحها بشكل خاص للمسؤولين الروس "على مستويات عالية جدًا". وقال: "إنهم يفهمون جيدًا ما سيواجهونه إذا سلكوا ذلك الطريق المظلم". ويقول مسؤولون أوروبيون إن التهديدات عززت عزمهم على دعم أوكرانيا. قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة موضوع حساس: "لا أحد يعرف ما الذي سيقرر بوتين فعله، لا أحد". وأضاف: "لكنه في مأزق تماما، إنه مجنون... وبالنسبة له لا يوجد مخرج. فالمخرج الوحيد له هو النصر التام أو الهزيمة الكاملة ونحن نعمل على الخيار الأخير. نحن بحاجة إلى فوز أوكرانيا، ولذا فإننا نعمل على منع حدوث أسوأ السيناريوهات من خلال مساعدة كييف على الفوز". وقال المسؤول إن الهدف هو منح أوكرانيا الدعم العسكري الذي تحتاجه لمواصلة إخراج روسيا من الأراضي الأوكرانية، مع الضغط على روسيا سياسيًا للموافقة على وقف إطلاق النار والانسحاب. وقال المسؤول إن الضغط يعمل، "ببطء"، لنشر الوعي في روسيا وعلى الصعيد الدولي بأن الغزو كان خطأ. أعربت الهند، التي بدت أنها تقف إلى جانب روسيا في الأيام الأولى من الحرب، عن قلقها من حديث بوتين عن حرب نووية، وأشارت الصين، التي يُزعم أنها أهم حليف لروسيا، إلى أنها تتزايد قلقًا من تصعيد بوتين المستمر".

وبحسب الصحيفة، "قال ألكسندر غابويف، وهو زميل بارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي الذي كان مقره في موسكو حتى وقت سابق من هذا العام، إن ضم وتعبئة مئات الآلاف من القوات الإضافية كان بمثابة تذكير أيضًا بأن الاستراتيجية الغربية لم تنجح بعد بما يكفي لإقناع بوتين بأنه لا يستطيع الفوز. كان الغرب يأمل في أن تؤدي النجاحات الأوكرانية إلى إجبار بوتين على التراجع، لكنه بدلاً من ذلك يضاعف موقفه. وقال غابويف: "مرارًا وتكرارًا، نرى أن فلاديمير بوتين يرى في هذه حربًا وجودية كبيرة وأنه مستعد لزيادة المخاطر إذا كان يخسر في ساحة المعركة". وأضاف، "في نفس الوقت لا أعتقد أن الغرب سوف يتراجع، لذلك فهو تحد صعب للغاية الآن. نحن على بعد خطوتين أو ثلاث خطوات" من فشل روسيا في تحقيق أهدافها واللجوء إلى ما كان لا يمكن تصوره في السابق. وتشمل تلك الخطوات لتأمين مواقعها، دفع روسيا بمئات الآلاف من الرجال إلى ساحة المعركة؛ تصعيد الهجمات على الأهداف المدنية والبنية التحتية في أوكرانيا؛ وربما أيضًا الشروع في هجمات سرية على البنية التحتية الغربية. على الرغم من أن الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين امتنعوا عن توجيه اتهامات مباشرة، إلا أن القليل من الشك في أن روسيا كانت وراء تخريب خطوط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق، حسبما قال مسؤول الاتحاد الأوروبي. وقال غابويف: "لا أعتقد أن أحدا لديه شك. هذا أسلوب الكرملين. إنه مؤشر على، "انظروا إلى ما هو قادم، انظروا إلى ما يمكننا القيام به"."

وتابعت الصحيفة، "وقال غادي إن الأسلحة النووية لن تستخدم على الأرجح إلا بعد فشل التعبئة والتخريب والإجراءات الأخرى في قلب المعركة، ومن غير الواضح ما الذي سيحققه بوتين باستخدامها. وأضاف، على الرغم من بعض التوقعات الجامحة في الأخبار الروسية والتي تظهر أن الكرملين سيهاجم عاصمة غربية، مع ظهور لندن كهدف مفضل، من المرجح أن تسعى موسكو إلى استخدام أحد أسلحتها النووية التكتية الأصغر في ساحة المعركة لمحاولة الحصول على ميزة على القوات الأوكرانية. يُحدث أصغر سلاح نووي في الترسانة الروسية انفجارًا يبلغ حوالي 1 كيلوطن، أي واحدًا من خمسة عشر من حجم القنبلة التي تم إلقاؤها على هيروشيما، والتي ستلحق دمارًا هائلاً ولكن في منطقة محدودة أكثر. نظرًا لأن الحرب تدور رحاها على طول خط أمامي واسع يبلغ طوله 1500 ميل، فإن القوات منتشرة بشكل ضئيل للغاية بحيث لا يمكن أن يكون هدفًا واضحًا سيؤدي القضاء عليه إلى تغيير مسار الحرب. وقال غادي، إنه لإحداث فرق، سيتعين على روسيا استخدام العديد من الأسلحة النووية أو بدلاً من ذلك ضرب مركز سكاني رئيسي مثل كييف، وكلاهما سيمثل تصعيدًا هائلاً، ويؤدي إلى انتقام غربي شبه مؤكد، ويحول روسيا إلى دولة منبوذة حتى مع حلفائها. وقال "من منظور عسكري بحت، لن تحل الأسلحة النووية أيا من المشاكل العسكرية لبوتين". وأضاف: "لتغيير الصورة العملياتية لن يكون هجوم واحد كافياً ولن يخيف أوكرانيا ويدفعها إلى الاستسلام. سيؤدي ذلك إلى العكس، وسيضاعف الدعم الغربي وأعتقد أنه سيكون هناك رد أميركي"."

وختمت الصحيفة، "لهذا السبب يعتقد الكثيرون أن بوتين لن ينفذ تهديداته. قال بن هودجز، القائد السابق للجيش الأميركي في أوروبا: "على الرغم من أن بوتين خطير، إلا أنه ليس انتحاريًا، ومن حوله ليسوا انتحاريين". وقال مسؤولو البنتاغون إنهم لم يروا أي إجراءات من جانب روسيا من شأنها أن تدفع الولايات المتحدة إلى تعديل وضعها النووي".