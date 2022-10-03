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عربي-دولي

الكرملين يعلق على دعوة قديروف.. وشروط استخدام النووي

Lebanon 24
03-10-2022 | 05:30
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ردّ المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على دعوة رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف الجيش الروسي إلى استخدام "أسلحة نووية محدودة القدرة" في أوكرانيا.
 
وقال بيسكوف: "قدم قاديروف مساهمة كبيرة في العملية الخاصة، لكن وفي اللحظات الصعبة يجب استبعاد العواطف من التقييمات".
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وعن دعوة قديروف لإدخال الأسلحة النووية في المعركة الأوكرانية، أوضح بيسكوف: "كل شيء موضح في العقيدة النووية الروسية، ولا يمكن أن تكون هناك أي اعتبارات أخرى".
 
وكان قديروف قد قال في رسالة على تلغرام: "في رأيي أنه ينبغي اتخاذ إجراءات أكثر حزما، وصولا الى إعلان الأحكام العرفية في المناطق الحدودية واستخدام أسلحة نووية محدودة القدرة".
 
وفي ملف تسرب الغاز من أنابيب "نورد ستريم"، قال بيسكوف: "ليس لدى موسكو حاليا تصور حول المدة التي يمكن أن تستغرقها استعادة خطوط نورد ستريم والدول التي يمكن التعاون معها في هذه القضية"، موضحاً أن "الولايات المتحدة ستتمكن في ظل غياب الإمدادات عبر نورد ستريم، من بيع المزيد من الغاز الطبيعي المسال بسعر مرتفع".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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