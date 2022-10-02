القوات اخترقت الخطوط الروسية... تقدم أوكراني في خيرسون

واصلت القوات الأوكرانية، اليوم الاثنين، التقدم في هجومها المضاد، حيث ألمح مسؤولو كييف ومراقبون أجانب إلى تحقيق مكاسب جديدة في منطقة خيرسون الاستراتيجية جنوب البلاد.

وكانت خيرسون واحدة من أصعب ساحات القتال بالنسبة للأوكرانيين، مع تقدم أبطأ مقارنة بالهجوم الأوكراني المتوج بالنجاح حول خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد في الشمال الشرقي، والذي بدأ الشهر الماضي.

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واذ سلطت وسائل إعلام أوكرانية الضوء على صورة للقوات الأوكرانية، وهي ترفع الأعلام عند علامة قرية كريشينيفكا، التي تقع في نفس منطقة خيرسون حيث يبدو أن القوات اخترقت الخطوط الروسية.



واعترف المدونون العسكريون الروس المقربون من موسكو بشكل متزايد بأن أوكرانيا لديها قوة بشرية متفوقة، مدعومة بوحدات دبابات، في المنطقة.



واعترف المسؤول الذي عينه الروس في منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، في بيان مصور صباح اليوم الاثنين أن القوات الأوكرانية "توغلت في العمق قليلا"، مؤكداً أن "كل الأمور تحت السيطرة، ونظام الدفاع الروسي يعمل في المنطقة".