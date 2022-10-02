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في الأردن.. ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحراً!

Lebanon 24
02-10-2022 | 19:30
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أعلنت السلطات الأردنية عن ضبط عملية تسلل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة عبر واجهاتها البحرية.
 
 
وأوضح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية أحبطت فجر الاثنين، على إحدى واجهاتها البحرية، محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، ضمن المياه الإقليمية الأردنية.
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وأكد أنه "جرى التعامل مع الموقف بعد رصد مركز العمليات البحري تسلل زورق للمياه الإقليمية، وتم على الفور تحريك زوارق القوة البحرية ورد الفعل السريع البحري إلى الموقع".
 

وقال: "لاذ المتسللون بالفرار، وبعد عملية بحث ومسح المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات الأمنية المختصة".
 

وأكد المصدر أن القوة البحرية والزوارق الملكية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أية محاولة تسلل أو تهريب على الحدود البحرية للأردن، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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