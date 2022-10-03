Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: أنا ممتن لولي العهد السعودي على عملية تبادل الأسرى الآمنة

Lebanon 24
03-10-2022 | 10:30
A-
A+
Doc-P-996702-638004114309082529.PNG
Doc-P-996702-638004114309082529.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة خاصة مع موقع "عرب نيوز"، الشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في التوسط للإفراج عن أجانب مؤخراً.

وصرح زيلينسكي: "أقول مجددا إن روسيا لم تكن تريد تسليمنا الرعايا الأجانب لتفادي إظهار الانتصارات والمكاسب السياسية التي حققتها أوكرانيا".
Advertisement

أردف قائلا "أود أن أتوجه بالشكر إلى السعودية على هذه الجهود، كانت المحاولة الأخيرة جيدة جدا، تمكنا من إعادة أكثر من 205 أشخاص مقيمين ورعايا بلدان أخرى، وتمكنا من خلال السعودية من تبادل عدد من المواطنين الأميركيين والبريطانيين والكرواتيين والمغاربة والسويديين، وبالتالي كانت مبادرة جيدة نظرا للعلاقات التي يمتلكها ولي العهد مع روسيا، كانت فرص النجاح مرتفعة، وأنا ممتن جدا له على هذه النتيجة الرائعة".

وبفضل وساطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الأزمة الروسية الأوكرانية، أفرجت روسيا عن 10 أسرى من المغرب وأميركا وبريطانيا والسويد وكرواتيا.

ولاقت وساطة ولي العهد السعودي بالإفراج عن 10 أسرى لدى روسيا من 5 دول، إشادات دولية واسعة، حيث عبرت العديد من الدول الكبرى عن شكرها لجهود ولي العهد الإنسانية، وأصدرت كل من أميركا وبريطانيا والسويد وكرواتيا ودول عربية وخليجية بيانات تشيد بدور الوساطة الذي لعبه ولي العهد في إنجاح صفقة تبادل الأسرى.
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2022-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2022-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2022-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2022-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:22 | 2022-10-03
18:23 | 2022-10-03
18:12 | 2022-10-03
17:48 | 2022-10-03
17:39 | 2022-10-03
16:59 | 2022-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website