زيلينسكي: أنا ممتن لولي العهد السعودي على عملية تبادل الأسرى الآمنة

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وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة خاصة مع موقع "عرب نيوز"، الشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في التوسط للإفراج عن أجانب مؤخراً.وصرح زيلينسكي: "أقول مجددا إن روسيا لم تكن تريد تسليمنا الرعايا الأجانب لتفادي إظهار الانتصارات والمكاسب السياسية التي حققتها أوكرانيا".أردف قائلا "أود أن أتوجه بالشكر إلى السعودية على هذه الجهود، كانت المحاولة الأخيرة جيدة جدا، تمكنا من إعادة أكثر من 205 أشخاص مقيمين ورعايا بلدان أخرى، وتمكنا من خلال السعودية من تبادل عدد من المواطنين الأميركيين والبريطانيين والكرواتيين والمغاربة والسويديين، وبالتالي كانت مبادرة جيدة نظرا للعلاقات التي يمتلكها ولي العهد مع روسيا، كانت فرص النجاح مرتفعة، وأنا ممتن جدا له على هذه النتيجة الرائعة".وبفضل وساطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الأزمة الروسية الأوكرانية، أفرجت روسيا عن 10 أسرى من المغرب وأميركا وبريطانيا والسويد وكرواتيا.ولاقت وساطة ولي العهد السعودي بالإفراج عن 10 أسرى لدى روسيا من 5 دول، إشادات دولية واسعة، حيث عبرت العديد من الدول الكبرى عن شكرها لجهود ولي العهد الإنسانية، وأصدرت كل من أميركا وبريطانيا والسويد وكرواتيا ودول عربية وخليجية بيانات تشيد بدور الوساطة الذي لعبه ولي العهد في إنجاح صفقة تبادل الأسرى.