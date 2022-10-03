روسيا تقر باختراق قوات أوكرانيا لدفاعات موسكو في خيرسون

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أقر الجيش الروسي اليوم بأن قوات كييف اخترقت دفاعات موسكو في منطقة خيرسون. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف في إيجازه اليومي إن "العدو تمكن من اختراق أعماق دفاعنا باستخدام وحدات من الدبابات المتفوقة في اتجاه زولوتايا بالكا".وأضاف كوناشينكوف أن "القوات الروسية احتلت خطا دفاعيا معدا مسبقا" وتواصل إلحاق أضرار بقوات كييف مستخدمة نيرانا هائلة.وقبلها، أفادت وكالة "ريا نوفوستي" بأن القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك اليوم بـ16 قذيفة من حلف الناتو.