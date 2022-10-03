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عربي-دولي

البرلمان الروسي يصادق على قانون ضمّ المناطق الأوكرانية

Lebanon 24
03-10-2022 | 13:00
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صادق النواب الروس، الاثنين، بالإجماع على قانون ضم 4 مناطق أوكرانية، بعدما أقره الرئيس فلاديمير بوتين وأثار إدانة دولية.

وصوّت أعضاء الدوما (مجلس النواب) جميعهم لصالح ضمّ منطقتي دونيتسك ولوغانسك (شرق) ومنطقتي خيرسون وزابوريجيا (جنوب). ولم يتمّ تسجيل أي اعتراض أو امتناع عن التصويت.
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ووقّع بوتين، الجمعة، على معاهدة لضم أربع مناطق أوكرانية تحتلها القوات الروسية جزئيا أو بالكامل، هي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، خلال حفل كبير أقيم في الكرملين.
 
من جانبه، هاجم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المراسم التي أقامتها موسكو، معلنا أن "كييف لن تتفاوض مع روسيا ما دام بوتين رئيسها"، وكشف أنه سيتقدم بطلب من أجل انضمام "معجّل" لبلاده إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
 
(سكاي نيوز عربية)
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