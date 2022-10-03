Advertisement

عربي-دولي

بعد تصريحات "النووي".. قديروف يتعهّد بإرسال أبنائه للقتال في أوكرانيا

Lebanon 24
03-10-2022 | 13:30
A-
A+
Doc-P-996743-638004203391215087.jpg
Doc-P-996743-638004203391215087.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، الإثنين، أن ثلاثة من أبنائه المراهقين سيلتحقون بالقتال في أوكرانيا حيث دعا إلى استخدام الأسلحة النووية. 

وقال رمضان قديروف على تلغرام إن أبنائه، أحمد وإيلي وآدم، الذين تبلغ أعمارهم على التوالي 16 و15 و14 عاماً، كانوا يتلقون تدريبات عسكرية منذ "فترة طويلة"  لتعلم كيفية استخدام "مختلف انواع الأسلحة". 
Advertisement

وأضاف "لقد حان الوقت (بالنسبة لهم) للظهور في معركة حقيقية، لا يسعني إلا أن أشيد بتصميمهم. وسيذهبون قريباً إلى خط المواجهة في أصعب مناطق المواجهات".

ووفقًا لموقعه الإلكتروني الرسمي، لدى الزعيم الشيشاني 14 ولداً، لكن قد يكون لديه المزيد، بحسب وسائل إعلام روسية.

وكتب في منشور آخر، الإثنين: "لطالما اعتقدت أن المهمة الرئيسية للأب هي تعليم أبنائه التفاني والدفاع عن أسرهم وشعبهم وبلدهم. من يريد السلام، ليستعد للحرب!".

واعتبر الكرملين، من جانبه، الإثنين، أن دعوة قديروف لاستخدام أسلحة نووية محدودة القوة نابعة من العاطفة. 

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "في الأوقات الصعبة، يجب رغم كل شيء استبعاد العواطف من أي تقييم (للوضع). نفضل إجراء تقييمات مدروسة وموضوعية".

وأشاد "بالمساهمة البطولية" لقديروف في الهجوم على أوكرانيا، حيث أرسل مئات أو حتى الآلاف من الشيشان للمشاركة في القتال.

(الحرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2022-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2022-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2022-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2022-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:22 | 2022-10-03
18:23 | 2022-10-03
18:12 | 2022-10-03
17:48 | 2022-10-03
17:39 | 2022-10-03
16:59 | 2022-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website