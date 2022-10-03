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إقتصاد

سويسرا ترفض مقترحا لزيلينسكي حول الأصول الروسية المجمدة

Lebanon 24
03-10-2022 | 15:00
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صرح المتحدث باسم وزارة الاقتصاد السويسرية فابيان ماينفيش، بأن سويسرا لا تؤيد مقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول نقل الأصول الروسية المجمدة إلى عهدة كييف.
 
ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المسؤول السويسري قوله: "بالنسبة للحكومة السويسرية، مصادرة الأصول فقط على أساس الانتماء إلى أي دولة أو كونها مدرجة في قائمة العقوبات واستخدامها لإعادة إعمار أوكرانيا ليس خيارا حاليا كدعم لأوكرانيا".
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في نهاية أيلول الماضي، اقترح زيلينسكي أن تقوم سويسرا بتجميد الأصول الروسية وتحويلها إلى أوكرانيا، كما أعرب عن رغبته في أن تزيد سويسرا دعمها لأوكرانيا.
 
(روسيا اليوم)

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