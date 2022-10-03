الخارجية الروسية: مطالب السلطات البولندية استفزاز واضح وحالة غير مسبوقة

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قال يفغيني ايفانوف نائب وزير الخارجية الروسي اليوم الاثنين إن مطالبة السلطات البولندية للدبلوماسيين الروس إدانة الاستفتاءات هو استفزاز واضح وحالة غير مسبوقة.وقال نائب الوزير بشأن ضغوط السلطات البولندية على السفير الروسي: "هذا استفزاز واضح وحالة غير مسبوقة تماما في العمل الدبلوماسي... هذا يعود إلى ضمير السلطات البولندية".في وقت سابق، تم استدعاء السفير الروسي في وارسو سيرجي أندرييف إلى وزارة الخارجية البولندية، حيث تم إبلاغه بموقف وارسو بشأن الانضمام إلى روسيا مع مناطق دونيتسك ولوغانسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون.وقال السفير الروسي إن وزارة الخارجية البولندية طلبت منه إدانة سياسة السلطات الروسية.وردا على ذلك، سلم السفير الروسي لممثل وزارة الخارجية نص خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مراسم انضمام المناطق الأربع الى روسيا يوم الجمعة الماضي.