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عربي-دولي

طهران تنفي مزاعم استخدام روسيا طائرات إيرانية مسيرة في عمليتها العسكرية الخاصة

Lebanon 24
03-10-2022 | 15:30
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نفت طهران اليوم الاثنين مزاعم استخدام الجيش الروسي طائرات مسيرة إيرانية الصنع في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
 
وفي رده على أسئلة الصحفيين حول مزاعم جرى تداولها في الأسابيع الأخيرة وموقف بعض المسؤولين الأوكرانيين حول استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع من قبل الجيش الروسي في عمليته العسكرية، علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قائلا إن طهران "تعتبر هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".
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وأشار كنعاني إلى أنه "منذ بداية الصراع في أوكرانيا وحتى الآن، أعلنت إيران دائما سياستها المبدئية والواضحة القائمة على الحياد النشط والمعارض للحرب وضرورة تسوية الخلافات بين الطرفين سياسيا وبعيدا عن العنف"، لافتا إلى أن "وزير الخارجية الإيراني أجرى خلال الأشهر الاخيرة اتصالات ولقاءات عديدة مع نظيريه الروسي والأوكراني، وشدد خلال هذه الاتصالات على ضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية ومن خلال الحوار، وبيّن استعداد طهران للمساعدة في هذا المجال".
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