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عربي-دولي

الولايات المتحدة تستبعد استخدام روسيا للسلاح النووي

Lebanon 24
03-10-2022 | 16:30
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صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، بأن بلاده لا ترى ما يشير إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين اتخذ قرارا باستخدام السلاح النووي في أوكرانيا.

وقال كيربي خلال مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الأمريكية إن الولايات تحاول مراقبة ما يحدث في قوات الردع النووي الروسية قدر الإمكان وتقوم بدراسة الردود المحتملة في حال قررت روسيا استخدام السلاح النووي.
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وأضاف أن الولايات المتحدة تفكر في كيفية ضمان الحفاظ على مصالح الأمن القومي في البلاد ومصالح حلفائها في حلف الناتو متهما السلطات الروسية باستخدام خطاب غير مسؤول لا يليق بقوة نووية حديثة بحسب وصفه.

وكان الرئيس بوتين قد توجه بخطاب إلى شعبه في أيلول الماضي قائلا إن سياسة الغرب المعادية لروسيا وتهديده المستمر باستخدام القوة النووية في حال استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد تجاوز كل الحدود.

مذكرا الغرب بأن روسيا تتفوق على المعدات العسكرية الغربية في العديد من المجالات، وحذر أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية من أن الرياح قد تنقلب عليهم.
 
(روسيا اليوم) 
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