خامنئي: هؤلاء يقفون وراء احتجاجات مهسا أميني

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اعتبر المرشد الإيراني، علي خامنئي، الاثنين، أن الولايات المتحدة وإسرائيل، تقفان خلف الاحتجاجات التي شهدتها إيران على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، عقب إلقاء شرطة الأخلاق القبض عليها.وقال خامنئي: "أقول بوضوح إن أعمال الشغب هذه والاضطرابات تم التخطيط لها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، ومأجوريهم وبعض الإيرانيين الخائنين في الخارج ساعدوهم"، وذلك على هامش حضوره مراسم تخرج طلاب الأكاديميات العسكرية في طهران، وفق موقعه الرسمي.ورأى أن "حادثة وفاة الفتاة الشابّة كانت مريرة وأحرقت قلبي. لكنّ رد الفعل دون أي تحقيق كان غير طبيعي. الردّ لا يكون بأن يزعزع بعضهم الأمن في الشوارع ويحرقوا المصاحف ويخلعوا حجاب السيدات المحجبات، ويُضرموا النيران في المساجد والمصارف وسيّارات النّاس"، مشددا على أن هذه التحركات "لم تكن طبيعيّة. كانت أعمال شغب مخططا لها مسبقا".