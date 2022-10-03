Advertisement

عربي-دولي

خامنئي: هؤلاء يقفون وراء احتجاجات مهسا أميني

Lebanon 24
03-10-2022 | 16:59
A-
A+
Doc-P-996756-638004225118151865.png
Doc-P-996756-638004225118151865.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر المرشد الإيراني، علي خامنئي، الاثنين، أن الولايات المتحدة وإسرائيل، تقفان خلف الاحتجاجات التي شهدتها إيران على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، عقب إلقاء شرطة الأخلاق القبض عليها.

وقال خامنئي: "أقول بوضوح إن أعمال الشغب هذه والاضطرابات تم التخطيط لها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، ومأجوريهم وبعض الإيرانيين الخائنين في الخارج ساعدوهم"، وذلك على هامش حضوره مراسم تخرج طلاب الأكاديميات العسكرية في طهران، وفق موقعه الرسمي.
Advertisement

ورأى أن "حادثة وفاة الفتاة الشابّة كانت مريرة وأحرقت قلبي. لكنّ رد الفعل دون أي تحقيق كان غير طبيعي. الردّ لا يكون بأن يزعزع بعضهم الأمن في الشوارع ويحرقوا المصاحف ويخلعوا حجاب السيدات المحجبات، ويُضرموا النيران في المساجد والمصارف وسيّارات النّاس"، مشددا على أن هذه التحركات "لم تكن طبيعيّة. كانت أعمال شغب مخططا لها مسبقا".
 
وهي المرة الأولى التي يعلّق فيها المرشد الإيراني على قضية أميني، التي توفيت يوم 16 أيلول.
 
(سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2022-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2022-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2022-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2022-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:22 | 2022-10-03
18:23 | 2022-10-03
18:12 | 2022-10-03
17:48 | 2022-10-03
17:39 | 2022-10-03
16:30 | 2022-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website