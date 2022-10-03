زعماء وسط أوروبا يتعهّدون بكبح المهاجرين

تعهّد زعماء المجر وصربيا والنمسا أمس بإجراءات جديدة لاحتواء تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي عبر غرب البلقان، حيث ترزح قوات مراقبة الحدود لضغط متزايد.

وقال فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، التي بدأت الجهود، إن هذه الإجراءات تهدف إلى دفع خط دفاع الاتحاد الأوروبي الأمامي نحو مقدونيا الشمالية من الحدود الجنوبية للمجر مع صربيا، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وإنشاء مناطق خارج حدود الكتلة لتقديم طلبات اللجوء.

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