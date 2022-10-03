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عربي-دولي

واشنطن: قلقون من انقضاء هدنة اليمن

Lebanon 24
03-10-2022 | 18:12
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قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من انتهاء الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن في الثاني من أكتوبر دون أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق لتمديدها.
وأضافت الوزارة في بيان إن الولايات المتحدة ترحب بدعم الحكومة اليمنية لاقتراح الهدنة الموسع الذي قدمته الأمم المتحدة وحثت الحوثيين على مواصلة المفاوضات «بحسن نية».
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