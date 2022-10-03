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حظر تجوال في الناصرية

Lebanon 24
03-10-2022 | 18:23
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أعلنت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار جنوبي العراق عن فرض حظر التجوال في مدينة الناصرية كبرى مدن المحافظة اثر محاولة محتجين حرق دوائر حكومية.
وذكرت الحكومة المحلية في بيان ان قائد شرطة المحافظة وجه بفرض حظر التجوال واعتقال المجاميع التي حاولت حرق الدوائر الحكومية في الناصرية مساء اليوم.
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وأضافت ان قائد الشرطة وجه كذلك بالتعامل السلمي مع المحتجين وعدم استخدام الرصاص الحي واعتقال كل من يعتدي على القوات الامنية.
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