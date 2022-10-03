كوريا الشمالية تُطلق صاروخاً باليستياً صوب الشرق

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ذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية وخفر السواحل الياباني أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا صوب ساحلها الشرقي.وطلبت الحكومة اليابانية من مواطنيها الاحتماء، إذ حلق الصاروخ فوق أراضيها على ما يبدو وتجاوزها قبل أن يسقط في المحيط الهادي.وهذه هي خامس عملية إطلاق تقدم عليها بيونغ يانغ خلال عشرة أيام، وسط استعراض الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عضلاتهما العسكرية.فقد أجرت الدولتان الأسبوع الماضي تدريبات ثلاثية مضادة للغواصات مع القوات البحرية اليابانية.