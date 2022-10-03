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عربي-دولي

بايدن: أميركا ستفرض تكاليف إضافية على إيران لقمعها الاحتجاجات

Lebanon 24
03-10-2022 | 21:45
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الاثنين إن الولايات المتحدة ستفرض تكاليف إضافية هذا الأسبوع على الإيرانيين المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين الذين يحتجون على الحكومة الإيرانية بعد وفاة مهسا أميني.
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