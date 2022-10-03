بايدن: أميركا ستفرض تكاليف إضافية على إيران لقمعها الاحتجاجات

قال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الاثنين إن الولايات المتحدة ستفرض تكاليف إضافية هذا الأسبوع على الإيرانيين المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين الذين يحتجون على الحكومة الإيرانية بعد وفاة مهسا أميني.

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