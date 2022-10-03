26
o
بيروت
27
o
طرابلس
10
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
10
o
بشري
28
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بايدن: أميركا ستفرض تكاليف إضافية على إيران لقمعها الاحتجاجات
Lebanon 24
03-10-2022
|
21:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الاثنين إن الولايات المتحدة ستفرض تكاليف إضافية هذا الأسبوع على الإيرانيين المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين الذين يحتجون على الحكومة الإيرانية بعد وفاة مهسا أميني.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بايدن: واشنطن ستفرض تكاليف إضافية على مرتكبي أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين في إيران
Lebanon 24
بايدن: واشنطن ستفرض تكاليف إضافية على مرتكبي أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين في إيران
04/10/2022 08:19:08
04/10/2022 08:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن: سنفرض هذا الأسبوع عقوبات على المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين السلميين في إيران
Lebanon 24
بايدن: سنفرض هذا الأسبوع عقوبات على المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين السلميين في إيران
04/10/2022 08:19:08
04/10/2022 08:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن: الولايات المتحدة تحاول تسهيل وصول الإيرانيين للإنترنت
Lebanon 24
بايدن: الولايات المتحدة تحاول تسهيل وصول الإيرانيين للإنترنت
04/10/2022 08:19:08
04/10/2022 08:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن: الولايات المتحدة تعيد مواطنين أميركيين محتجزين في فنزويلا
Lebanon 24
بايدن: الولايات المتحدة تعيد مواطنين أميركيين محتجزين في فنزويلا
04/10/2022 08:19:08
04/10/2022 08:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن
اميركا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
موقفٌ غير مُتوقع لجعجع عن "حزب الله".. هذا ما قاله لأوّل مرة!
Lebanon 24
موقفٌ غير مُتوقع لجعجع عن "حزب الله".. هذا ما قاله لأوّل مرة!
11:31 | 2022-10-03
03/10/2022 11:31:39
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو المُودع الذي اقتحم فرع "بلوم بنك" في حارة حريك؟
Lebanon 24
من هو المُودع الذي اقتحم فرع "بلوم بنك" في حارة حريك؟
04:30 | 2022-10-03
03/10/2022 04:30:37
Lebanon 24
Lebanon 24
حضروا الى الكلية في مجمع الحدث لاجراء الامتحانات.. وكانت المفاجأة بإنتظارهم
Lebanon 24
حضروا الى الكلية في مجمع الحدث لاجراء الامتحانات.. وكانت المفاجأة بإنتظارهم
09:05 | 2022-10-03
03/10/2022 09:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
4 مليارات تدخلُ إلى لبنان.. إليكم ما كُشِف مؤخراً
Lebanon 24
4 مليارات تدخلُ إلى لبنان.. إليكم ما كُشِف مؤخراً
13:04 | 2022-10-03
03/10/2022 01:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر البنزين بـ40 ألف ليرة مُجدداً.. شاهدوا الدليل الآن!
Lebanon 24
سعر البنزين بـ40 ألف ليرة مُجدداً.. شاهدوا الدليل الآن!
12:19 | 2022-10-03
03/10/2022 12:19:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:00 | 2022-10-04
تغريدة لماسك تثير جدلا واسعا وغضبا بين صفوف الأوكرانيين.. وزيلينسكي يرد
00:30 | 2022-10-04
فرنسا تؤكد: بوتين وضع نفسه في "مأزق ثلاثي"
00:00 | 2022-10-04
المعركة لم تحسم... خطر استخدام النووي يهدد العالم
23:29 | 2022-10-03
خطايا روسيا الأربع... هل تنقذ التعبئة العسكرية بوتين؟
19:22 | 2022-10-03
كوريا الشمالية تُطلق صاروخاً باليستياً صوب الشرق
18:23 | 2022-10-03
حظر تجوال في الناصرية
فيديو
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
Lebanon 24
حملت عريسها بيد واحدة.. عروس ترفع الأثقال خلال زفافها وتُفاجئ الحاضرين (فيديو)
00:00 | 2022-10-01
04/10/2022 08:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
غصن شجرة كاد "يقتلع" مراسلاً على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
غصن شجرة كاد "يقتلع" مراسلاً على الهواء.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
04:27 | 2022-09-30
04/10/2022 08:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية الفاصل الزمني... فيديو يُظهر فيضان شوارع في فلوريدا جراء الإعصار "إيان"
Lebanon 24
بتقنية الفاصل الزمني... فيديو يُظهر فيضان شوارع في فلوريدا جراء الإعصار "إيان"
12:30 | 2022-09-29
04/10/2022 08:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact