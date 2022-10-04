المعركة لم تحسم... خطر استخدام النووي يهدد العالم

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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن روسيا تخطط لتجنيد 300 ألف جندي إلا أنه لم يسجل لهم دخول كبير في أوكرانيا حتى الآن.فيما تشير التقارير إلى أن المعارك تدور في خيرسون وخاركيف، بينما تركز روسيا على باخموت.كما أكد البنتاغون أن المعارك في أوكرانيا متحركة والأجواء ليست محسومة لأي طرف بينما حدت خسارة روسيا لإيزيوم من قدرة الجنود الروس على التحرك.كما أضاف البنتاغون أنه لا توجد مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام أسلحة نووية.سعى الكرملين، الاثنين، إلى التخفيف من حدة اندفاعة سياسيين وبرلمانيين روس بدأوا خلال الفترة الأخيرة الحديث بشكل نشط عن ضرورة استخدام سلاح نووي تكتيكي لحسم المعركة في أوكرانيا. وقال الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف، إن "استخدام السلاح النووي سيكون فقط وفقاً لبنود العقيدة النووية".وكان عدد من السياسيين، بينهم الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، وجّهوا انتقادات لأداء المؤسسة العسكرية على خلفية الانتكاسات التي مُني بها الجيش الروسي في عدد من المناطق، ودعوا إلى استخدام السلاح النووي التكتيكي لحسم الوضع ميدانياً.وأوضح بيسكوف في تصريحات رداً على سؤال حول تلك الدعوات "إن جميع الأسباب التي تؤدي لاستخدام مثل هذه الأسلحة منصوص عليها وفق بنود العقيدة النووية، ولا يمكن أن يكون هناك اعتبارات أخرى لاستخدامها". "العربية"