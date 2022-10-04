Advertisement

عربي-دولي

المعركة لم تحسم... خطر استخدام النووي يهدد العالم

Lebanon 24
04-10-2022 | 00:00
A-
A+
Doc-P-996859-638004623557053208.jpg
Doc-P-996859-638004623557053208.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن روسيا تخطط لتجنيد 300 ألف جندي إلا أنه لم يسجل لهم دخول كبير في أوكرانيا حتى الآن.

فيما تشير التقارير إلى أن المعارك تدور في خيرسون وخاركيف، بينما تركز روسيا على باخموت.
Advertisement

كما أكد البنتاغون أن المعارك في أوكرانيا متحركة والأجواء ليست محسومة لأي طرف بينما حدت خسارة روسيا لإيزيوم من قدرة الجنود الروس على التحرك.

كما أضاف البنتاغون أنه لا توجد مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام أسلحة نووية.

بنود العقيدة النووية
سعى الكرملين، الاثنين، إلى التخفيف من حدة اندفاعة سياسيين وبرلمانيين روس بدأوا خلال الفترة الأخيرة الحديث بشكل نشط عن ضرورة استخدام سلاح نووي تكتيكي لحسم المعركة في أوكرانيا. وقال الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف، إن "استخدام السلاح النووي سيكون فقط وفقاً لبنود العقيدة النووية".

وكان عدد من السياسيين، بينهم الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، وجّهوا انتقادات لأداء المؤسسة العسكرية على خلفية الانتكاسات التي مُني بها الجيش الروسي في عدد من المناطق، ودعوا إلى استخدام السلاح النووي التكتيكي لحسم الوضع ميدانياً.

وأوضح بيسكوف في تصريحات رداً على سؤال حول تلك الدعوات "إن جميع الأسباب التي تؤدي لاستخدام مثل هذه الأسلحة منصوص عليها وفق بنود العقيدة النووية، ولا يمكن أن يكون هناك اعتبارات أخرى لاستخدامها". "العربية" 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-10-04
04:30 | 2022-10-04
04:29 | 2022-10-04
04:00 | 2022-10-04
03:30 | 2022-10-04
03:00 | 2022-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website