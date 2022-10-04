Advertisement

عربي-دولي

فرنسا تؤكد: بوتين وضع نفسه في "مأزق ثلاثي"

Lebanon 24
04-10-2022 | 00:30
A-
A+
Doc-P-996866-638004641847218937.png
Doc-P-996866-638004641847218937.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، أمس الإثنين، أن روسيا اختارت "الهروب إلى الأمام" في أوكرانيا بسبب "المأزق" الذي وضع نفسه فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

وخلال جلسة في الجمعية الوطنية لمناقشة الحرب في أوكرانيا، قالت كولونا أمام النواب إن "موسكو اختارت الهروب إلى الأمام على الصعيد السياسي"، وكذلك أيضا "على الصعيد العسكري بإعلانها تعبئة جزئية لسكانها وعلى صعيد الخطاب" أيضا، مع التهديدات باحتمال استخدام السلاح النووي التي لا ينفك مسؤولون روس يلوحون بها.

 

وفي إشارة واضحة إلى هذا التهديد باحتمال استخدام روسيا السلاح النووي، قالت الوزيرة الفرنسية: "لن نستسلم كما أننا لن نسقط في الفخ. سنواصل، من جانبنا، إظهار المسؤولية التي تقع على عاتق قوة تمتلك" السلاح النووي.

 

وفي نظر كولونا، فإن الرئيس الروسي وضع نفسه في "مأزق ثلاثي"، دبلوماسي وعسكري وداخلي.

 

وأوضحت أنه "على الأرض أولا: هذا الأمر تؤكده تراجعاته الأخيرة. هناك أيضا مأزق أمام المجتمع الدولي: روسيا تجد نفسها وحيدة أكثر فأكثر. وهناك مأزق أمام شعبه، مع قرار التعبئة".

 

وعقدت هذه الجلسة في الجمعية الوطنية لمناقشة الحرب في أوكرانيا، بعدما ضمت روسيا 4 مناطق أوكرانية إليها، في قرار رفضته كييف وحلفاؤها الغربيون.

 

وشددت الوزيرة الفرنسية على أن موعد انتهاء الحرب في أوكرانيا تحدده كييف ولا أحد سواها.

(سكاي نيوز)

 

Advertisement
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-10-04
04:30 | 2022-10-04
04:29 | 2022-10-04
04:00 | 2022-10-04
03:30 | 2022-10-04
03:00 | 2022-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website