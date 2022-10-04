يقود جيش روسيا بأوكرانيا.. هل يكرر ألكسندر زورافليوف سيناريو "حلب"؟

أقالت روسيا قائد المنطقة العسكرية الغربية التي تقاتل في أوكرانيا وعينت جنرال آخر بدلا منه. القائد الجديد هو الجنرال ألكسندر زورافليوف الذي اشتهر بعد مشاركته مع قوات بلاده في الحرب السورية، وأشرف مباشرة على المعركة التي دمرت مدينة حلب.

ويأتي التعيين الجديد بعد يوم من خسارة روسيا مدينة ليمان الاستراتيجية التي تعد مركز إمداد قواتها في دونيتسك.

فمن هو ألكسندر زورافليوف

في تموز 2016 تم تكليف زورافليوف (57 عاماً) بمهام في سوريا، وأصبح في البداية قائد القوات الروسية.

وقبل أن يتولى هذا المنصب، كانت القوات الروسية وقوات النظام يخوضون معارك للاستيلاء على شرق حلب، الذي تسيطر عليه فصائل معارضة، مما أدى إلى تقدم مطرد ضد القوات المدافعة.

وتزامن تكليف زورافليوف بقيادة الهجوم على شرق حلب، مع تصعيد الجيش الروسي لهجماته على الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة.

وأكملت قواته حصار المدينة المكتظة بالسكان، مما تسبب في عدد كبير من القتلى، وعجل بتطبيق التكتيك الذي عرف به تدخل روسيا في سوريا من حصار، وتجويع، وقصف للإجبار على الاستسلام.

كما شهدت فترة قيادته زيادة كبيرة في الهجمات الموثقة بالذخائر العنقودية في حلب.

ومع انتهاء معركة حلب في كانون الأول 2016، ترك زورافليوف قيادة الجيش الروسي في سوريا، وعاد إلى بلاده، وحصل على أعلى درجات التكريم الممنوحة لضابط روسي، وسام بطل الاتحاد الروسي.

وصرح زورافليوف، في وقت لاحق بمقابلة، بأن سوريا علّمته قيمة "البراعة العسكرية"، وأن الدروس المستفادة هناك تم دمجها في كل التدريبات العسكرية الروسية.

(العربية)