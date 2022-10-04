فوز بوتين في حربه على أوكرانيا ليس مستحيلاً.. اليكم المعطيات

بعد أن فشل في جهوده الأولية لتحقيق انقلاب في أوكرانيا، كما، وفي حملته اللاحقة لاحتلال أراض في شرق وجنوب البلاد، توصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طريقة للفوز من خلال الظهور وكأنه يخسر.

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وبحسب موقع "ذا ناشونال انترست" الأميركي، "فإن تحركاته الأخيرة، التي تمثلت في الإعلان عن تعبئة جزئية وإجراء استفتاءات في الأراضي المحتلة بشأن انضمامها إلى روسيا، هي بوادر لاستخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا. إذا واصلت القوات الأوكرانية، المجهزة بمجموعة من الأسلحة الغربية، هجومها المضاد، فإنها ستشكل تهديدًا للوطن الروسي وخاصة للأراضي المكتسبة حديثًا. وسيأتي رد بوتين بالقيام بما حذر مراراً وتكراراً من القيام به: استخدام الأسلحة النووية. سواء كان هذا الاستخدام ضد هدف محدد في أوكرانيا أو مجرد لقطة توضيحية، فستكون التأثيرات عينها. مثل هذه الخطوة ستقوض بلا شك الدعم الغربي لكييف، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على يقين من أنهم لن يقوموا بالرد بالمثل. كما يمكن أن يؤدي إلى انهيار حلف الناتو. من حيث الجوهر، قد يفوز بوتين من خلال الخسارة".

وتابع الموقع، "لطالما فكر القادة الغربيون وخبراء الدفاع في احتمال أن تلجأ موسكو إلى استخدام الأسلحة النووية في حال فشلت حملتها التقليدية ضد أوكرانيا. أصبح هذا الاحتمال الآن يقينًا افتراضيًا. بدأ الغرب توسعًا صناعيًا وعسكريًا من شأنه أن يقلب التوازن الاستراتيجي ضد روسيا. هذا ما دفع روسيا بالفعل إلى أن تطلب المساعدة من أضعف الحلفاء - إيران وكوريا الشمالية. لن توفر التعبئة الجزئية للجيش الروسي الوسائل لقلب الموازين في ساحة المعركة كما وستؤدي إلى تفاقم المعارضة لسياسة بوتين في الداخل. لكن من خلال التصعيد، يمكن لبوتين أن يحقق النصر في كل من الخارج والداخل. تنص العقيدة النووية الروسية صراحةً على أنه إذا كان العدوان التقليدي على روسيا يهدد وجود الأمة، فإن هذا من شأنه أن يبرر استخدام الأسلحة النووية. إن تعريف إلى أي مدى يجب أن يمضي الهجوم التقليدي قدماً من أجل تجاوز هذه العتبة لم يكن واضحًا على الإطلاق. صاغ بوتين مثل هذا التهديد الوجودي في خطابه والذي أعلن في خلاله التعبئة الجزئية. وكرر زعمه أن هدف الغرب في دعم أوكرانيا هو تدمير روسيا وتهديد الشعب الروسي. كما وأوضح بوتين أنه يجوز لموسكو استخدام الأسلحة النووية من أجل حماية وحدة أراضي الدولة التي ستشمل الآن الأجزاء التي تم الاستيلاء عليها من أوكرانيا".

وأضاف الموقع، "ماذا سيفعل الناتو والغرب إذا ردت روسيا على هجوم أوكرانيا التقليدي الناجح بسلاح نووي؟ يكاد يكون من المؤكد أن الناتو لن يرد بخطوة نووية مماثلة. إن أي شخص شارك في مناورات حربية رفيعة المستوى للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي على مدى العقود العديدة الماضية والتي استخدم فيها الطرف الآخر الأسلحة النووية ضدنا، قد أدرك أنه من الصعب للغاية حمل واشنطن - ناهيك عن حلف الناتو - على الرد بالمثل، حتى لو كانت القوات الأميركية أو قوات الناتو هدفًا لمثل هذا الهجوم. ما لم يكن الهجوم هائلاً ، تختار الفرق التي تمثل حكومة الولايات المتحدة ودول الناتو دائمًا حملة تقليدية مكثفة أو تتراجع. لو استخدم بوتين سلاحًا نوويًا ضد أوكرانيا، فستكون الخيارات الغربية محدودة أكثر. فأوكرانيا ليست عضوا في الناتو ولا تحميها المظلة النووية للحلف. سيجد القادة الغربيون أن الرد باستخدام سلاح نووي هو قرار لا يمكن فهمه. وكما قال مسؤول حكومي أميركي سابق ومفاوض بشأن الحد من الأسلحة النووية من ذوي الخبرة، في ما يتعلق بكيفية رد واشنطن على تفجير نووي روسي: "لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوة تصعيدية. بالتأكيد لن ترد باستخدام الأسلحة النووية". يمكنك المراهنة على أن بوتين يعرف ذلك".

وبحسب الموقع، "تعهد القادة الغربيون، وأبرزهم الرئيس الأميركي جو بايدن، بالرد على استخدام روسيا للأسلحة النووية من خلال مضاعفة دعمهم لأوكرانيا، وتزويدها بأسلحة تقليدية أكثر وأفضل، وتوسيع العقوبات الاقتصادية على روسيا، ومحاولة تجنيد المجتمع الدولي لجعل روسيا دولة منبوذة. كان هذا تحذير بايدن في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. من حيث الجوهر، سيسعى الغرب إلى الاستمرار في الاستراتيجية التي أدت إلى استخدام بوتين للأسلحة النووية في المقام الأول. هذا هو تعريف الجنون: القيام بالشيء عينه مرة أخرى وتوقع نتيجة مختلفة. إن توفير معدات عسكرية غربية إضافية لأوكرانيا، بما في ذلك المزيد من قاذفات "هيمارس"، والصواريخ البعيدة المدى، والمسيرات المتقدمة، والدروع الثقيلة، وحتى مقاتلات "أف-16"، سيضمن قدرة أوكرانيا على صد الجيش الروسي، لكنها لن تنهي الحرب. في الواقع، فإن رد الفعل الغربي المحتمل سوف يصب في مصلحة بوتين. سيقابَل استخدامه النووي الأولي برد أقل من المتناسب، مما يدل على الضعف الغربي. كانت موسكو ستبتعد عن استخدام سلاح نووي، وتظهر أن الردع لا معنى له، وتهيئ نفسها لاستخدام الأسلحة النووية مرة أخرى في المستقبل. من المؤكد أن حظوظ بوتين في الداخل ستتحسن".

وختم الموقع، "يعتقد بوتين أن الحرب في أوكرانيا ضرورية لهزيمة التهديد الوجودي لروسيا الذي يمثله توسع الناتو وجهوده لإنشاء دولة عميلة في أوكرانيا. في هذا السياق، فإن استخدام الأسلحة النووية مبرر. وكذلك خطر التصعيد الغربي. كما أعلن بوتين في مقابلة عام 2018، فإن الاستخدام الأول للطاقة النووية سيكون منطقيًا، حتى لو تسبب في كارثة عالمية. بعد كل شيء، قال، "لماذا سنكون بحاجة لعالم مماثل إن لم تكن روسيا جزءاً منه؟" إن القائد الذي يرغب في تجاوز حافة الهاوية للدفاع عن الوطن الأم سيحظى باحترام عميق في روسيا. يجب أن يكون ذلك جيدًا بما يكفي لبوتين".