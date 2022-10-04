بعد الهزائم التي مني بها في ساحة المعركة.. هل يتخطى الرد الروسي الحدود الأوكرانية!

فيما لا تزال معاناة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستمرة بعد الهزائم المذلة التي مني بها في ساحة المعركة، فإن يأسه المتزايد قد يدفعه إلى استنتاج أن الهجمات الإرهابية المدعومة من روسيا ضد الدول الغربية هي رد مشروع، بحسب ما كتبت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأميركية.

Advertisement

وقالت: يمكن توجيه الهجمات نحو أهداف عسكرية أوروبية أو منشآت مرتبطة بحلف شمال الأطلسي أو حتى المدنيين. وأظهر السلوك الروسي في أوكرانيا وسوريا والشيشان أنه بالنسبة لبوتين، لا يوجد شيء خارج حدود المقبول. ومع استمرار اندلاع حرب روسيا المشؤومة في أوكرانيا، هناك مخاوف جدية بشأن الطريقة التي قد يرد بها بوتين. في محاولة منها لإبعاد آثار الحرب عن مواطنيها، حاولت موسكو تأطير الصراع على أنه بين روسيا ومنظمة حلف شمال الأطلسي، وليس بين روسيا وأوكرانيا. نظرًا لأن دول الناتو كانت تزود الجيش الأوكراني بالأسلحة وتدريب الجنود، فقد انخرط الكرملين في هجوم نووي ضدهم، مما أثار مخاوف من أن روسيا قد تستخدم سلاحًا نوويًا تكتيكيًا في أوكرانيا. لكن السيناريو الأكثر احتمالا سيكون شن هجمات مباشرة على الأراضي الغربية. فقد تسعى روسيا إلى القيام بأعمال تخريبية ضد خطوط إمداد الناتو في بولندا أو رومانيا".

وتابعت الصحيفة، "دعت منشورات نُشرت عبر قناة "تيلغرام" الأسبوع الفائت، مدعومة من مجموعة "روسيش"، الأنصار المؤيدين لروسيا والمتواجدين بالفعل على الأراضي الأوروبية والذين هم على استعداد لمنع نقل أفراد ومعدات الناتو، لتنظيم "مظاهرات وأعمال" محلية ضد الحرب مع الاتحاد الروسي أو إيجاد حلول لمشاكل أخرى.

إن مجموعة "روسيش" متحالفة بشكل وثيق مع مجموعة "فاغنر"، وهي شركة عسكرية خاصة اتُهمت بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا والشرق الأوسط وأفريقيا. تمت ترجمة دعوة الأفراد لاتخاذ إجراءات في أوروبا إلى الإنكليزية والألمانية والبولندية - ويمكن أن تجذب الغربيين الموالين لروسيا للانخراط في أعمال إرهابية في بلدانهم الأصلية. في آذار، اقترح ضابط المخابرات الوطنية السابق لأوروبا، كريستوفر تشيفيس، أن روسيا قد تستخدم جنود "فاغنر" لشن هجمات على أراضي الناتو".

وأضافت الصحيفة، "بالتأكيد لن تكون هذه المرة الأولى التي تقوم فيها روسيا بهكذا خطوة على الأراضي الأوروبية. اتُهمت روسيا بقتل ألكسندر ليتفينينكو، ضابط المخابرات الذي انشق عنها لصالح المملكة المتحدة، بالسم في عام 2006. كما وتورطت روسيا أيضًا في استخدام غاز أعصاب للاستخدام العسكري في محاولة لتسميم سيرجي سكريبال، ضابط المخابرات العسكرية الروسية السابق، وابنته في سالزبوري، إنجلترا في العام 2018. في العام 2019، أرسلت روسيا قاتلًا إلى ألمانيا، والذي قام بقتل قائد شيشاني انفصالي سابق في أحد شوارع برلين، وأطلق النار على رأسه مرتين بمسدس مزود بكاتم للصوت. طردت كل من جمهورية التشيك وبلغاريا دبلوماسيين روس بعد اتهامهم لضباط مخابرات روسيين بقصف مستودعات أسلحة ومخازن ذخيرة في بلديهما، وهو ما أسفر عن مقتل مدنيين. قدم خبراء في تصنيفات الإرهاب، بما في ذلك جيسون إم بلازاكيس، المدير السابق لمكتب تمويل مكافحة الإرهاب والتصنيفات التابع لوزارة الخارجية الأميركية، حجة قوية مفادها أن روسيا بالفعل مؤهلة لأن تكون دولة راعية للإرهاب، على الرغم من أن إدارة بايدن رفضت حتى الآن اتخاذ خطوة تصنيفها كإحدى الدول الراعية للإرهاب".

وبحسب الصحيفة، "والنتيجة الرئيسية الأخرى لغزو بوتين الكارثي لأوكرانيا هي على المدى الطويل. فمع فرار المواطنين من روسيا الآن بأعداد كبيرة لتجنب تجنيدهم واستخدامهم كوقود للمدافع، تستعد البلدان في المنطقة المحيطة لتدفق الأجانب. إلى جانب الأوكرانيين الذين أجبروا على الفرار من القصف الروسي العشوائي للمناطق المدنية، ستضطر البلدان في كل أنحاء أوروبا مرة أخرى إلى مواجهة التوترات المحلية التي قد تنشأ عن الهجرة. حتى الآن، تلقى موجة المهاجرين من أوكرانيا وروسيا ترحيباً ودياً أكثر من أولئك الذين هاجروا إلى أوروبا من الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2015. ولكن عندما تصل أعداد كبيرة من الأجانب إلى البلدان، سيؤدي ذلك حتما إلى عدم الاستقرار السياسي، وتساؤلات حول الهوية والتوترات العرقية والدينية والاجتماعية والاقتصادية. من الناحية التاريخية، تؤدي مثل هذه المواقف إلى ارتفاع في الشعبوية، والمواطنة، وكراهية الأجانب، والتي تستخدمها الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة كوسيلة ضغط في استطلاعات الرأي. ومن المفارقات أن أولئك الذين يفرون إلى دول أخرى، يقومون بذلك هربًا من الفظائع الروسية، ومع ذلك فإن وصولهم إلى أراض جديدة من المرجح أن يعطي دفعة للأحزاب السياسية التي تتلقى الدعم من روسيا".

وتابعت الصحيفة، "قد لا تشمل الهجمات الارهابية الروسية الدول الأوروبية فقط. نظرًا لأن الولايات المتحدة هي المورد الرئيسي للأسلحة العالية التقنية للقوات الأوكرانية، يبدو من المعقول أن يحاول بوتين استهداف السفارات الأميركية في أوروبا، أو تنفيذ هجمات إلكترونية ضد شبكات الحكومة الأميركية أو، في السيناريو الأكثر قسوة، تنفيذ هجوم على الأراضي الأميركية. يمكن لموسكو أيضًا تكثيف الجهود لتعزيز المعلومات المضللة بين سكان الولايات المتحدة، والتدخل في الانتخابات النصفية لشهر تشرين الثاني والاستمرار في تضخيم القضايا الخلافية - العلاقات بين الأعراق، والإجهاض، واللقاحات - التي يمكن أن تؤدي إلى التطرف العنيف".

وختمت الصحيفة، "حتى مع زيادة خطر حدوث رد فعل سلبي، لا يستطيع الغرب ببساطة اتخاذ قرارات بشأن النزاع الأوكراني الروسي بناءً على التهديدات الغامضة التي يصدرها بوتين. يحتاج قادة الناتو إلى توضيح أن أعمال الإرهاب على الأراضي الغربية التي تعود إلى الكرملين ستؤدي إلى مشاركة أميركية وأوروبية أكبر في أوكرانيا - وليس أقل".