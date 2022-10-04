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عربي-دولي

هكذا وصف مدير "السي آي آي" تظاهرات إيران

Lebanon 24
04-10-2022 | 05:00
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لا تزال التظاهرات مستمرة في إيران منذ أكثر من أسبوعين، تنديدا بمقتل الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً، وفي هذا الإطار، أكدت المخابرات الأميركية أن استمرار تلك الاحتجاجات ومدة انتشارها أمر مفاجئ فعلا.

 

فقد وصف مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز، "مدى انتشار تلك الاحتجاجات بالصاعق"، لاسيما أنها طالت عشرات المدن والمحافظات، وشتى الطبقات أيضاً.

 

"فاض بهم الكيل"

واعتبر بيرنز في مقابلة مع شبكة "سي بي أس" الأميركية، أن الشباب الإيراني اكتفى من القمع السياسي للسلطات الإيرانية.

 

كما رأى أن الإيرانيين الشباب لاسيما النساء، فاض بهم الكيل، سواء من الأزمة الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة، أو الفساد والقيود الاجتماعية والقمع السياسي في البلاد، ما جعلهم مستعدين للمخاطرة بكل شجاعة.

 

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، أمس الاثنين، أن بلاده "ستفرض هذا الأسبوع أكلافاً إضافية على مرتكبي أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين"، معربا عن قلقه الشديد إزاء التقارير الواردة عن استمرار العنف المتزايد ضد المحتجين في إيران، بما في ذلك ضد الطلاب والنساء.

 

فيما اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، واشنطن وتل أبيب بالوقوف وراء المتظاهرين والمشاغبين.

(العربية)

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المصدر: العربية
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