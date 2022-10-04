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عربي-دولي

بوتين في "زي الحرب النووية".. رداء اصفر وقناع (صور)

Lebanon 24
04-10-2022 | 06:30
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يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي منشوراً قيل إنه يظهر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهو يرتدي زيا مخصصاً للحرب النوويّة.

ويضمّ المنشور صورتين يبدو في الأولى بوتين بزيّ أصفر وقناع وقفازات، وفي الثانية يبدو الرئيس الروسي جالساً في اجتماع مرتدياً الزيّ نفسه. وعلق المروجون لهذا المنشور بالقول إن الصورة ملتقطة حديثاً ويبدو فيها "بوتين خلال اجتماع طارئ وهو بلباس الحرب النووية".
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ويأتي انتشار الصورتين بعدما أثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمكان استخدام الأسلحة النوويّة إذا تعرضت "وحدة أراضي" روسيا أو وجودها للتهديد.


منشور مزيف
إلا أنّ صورتي المنشور متلاعب بهما.
فالصورة الأولى التي يبدو فيها بوتين وهو يدخل من باب مركّبة من صورتين كانت وزعتها وكالة فرانس برس في الرابع والعشرين من اذار 2020 .

وفي تلك الصورة يظهر الرئيس الروسي مرتدياً زياً واقياً خلال زيارة لمستشفى في العاصمة موسكو يعالج مصابين بفيروس كورونا.
 


واجتزئ بوتين من الصورة ليُركّب على صورة أخرى ملتقطة في العام 2017 ومنشورة على وكالة الأنباء الروسية "تاس" ليبدو وكأنّه يدخل من الباب الذي يفتحه الجنديان.

المصدر: الحرة
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