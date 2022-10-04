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عربي-دولي
كلمة السرّ لصمود الجيش الأوكراني تُكشف علناً.. تعرّفوا عليها
Lebanon 24
04-10-2022
|
14:00
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نشرت شبكة "سكاي نيوز عربية" تقريراً تحت عنوان: "القناصة "التمساح".. كلمة السر لصمود الجيش الأوكراني"، وجاء فيه:
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تستخدم القوات الأوكرانية في مواجهة الجيش الروسي قناصة يطلق عليها اسم "التمساح"، تتمتع بقدرات مميزة رغم وزنها الكبير الذي يبلغ 25 كيلوغرام تقريباً.
ويبلغ طول القناصة "التمساح"، 1.8 متراً، وهي قادرة على إطلاق قذائف خارقة للدروع التي يبلغ سمكها نصف بوصة من مسافة ميل (1609 متراً).
وبحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن القناصة من صنع شركة XADO-Holding متعددة الجنسيات، والتي تمتلك مقرات في كل من ألمانيا وهولندا وأوكرانيا.
وتطلق القناصة قذائف عيار 14.5x114 ميلي في الهواء بسرعة تصل إلى 980 متراً في الثانية، الأمر الذي يجعلها قادرة على اختراق المركبة المدرعة الروسية من طراز BTR-80.
وصمم السلاح للاستعمال مع الأهداف المتحركة والثابتة بما فيها المركبات وأنظمة الدفاع الجوي ووحدات الاتصالات.
وتدعم البندقية 5 مخازن للذخيرة، إلى جانب مكابح للارتداد، ومخمّد لحماية مطلق النار.
وأشارت الصحيفة البريطانية في تقريرها إلى أن الجنود الأوكرانيون استعملوا القناصة ضد ناقلات الجند والمركبات الروسية المتحركة، وحققوا إصابات دقيقة، علما أنه سلاح معتمد في ترسانة القوات المسلحة الأوكرانية منذ آذار 2021.
ويرجع خبراء عسكريون قدرة القوات الأوكرانية على الصمود حتى الآن إلى الأنظمة المحمولة مثل "التمساح" وصواريخ "جافلين"، حيث يتبنى الجنود استراتيجية رمي رشقات سريعة والتراجع إلى المخابئ، ونصب كمائن للدبابات والمدرعات الروسية.
(سكاي نيوز عربية)
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