بايدن يُحدق طويلا في إسفلت الطريق!

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خلال زيارته إلى بورتوريكو، توقف الرئيس الأميركي جو بايدن مركزا نظره على الأرضية، مكتشفا فيما يبدو مكان الاسفلت.وبدا بايدن في المشهد بعيدا عما حوله من مظاهر الاحتفاء والتصفيق، منشغلا بالنظر نحو الأرضية، كما لو أنه كان يبحث عن شيء ضائع، أو أنه يريد التأكد من ان الإسفلت في مكانه.وظهر بايدن مبتسما وبمزاج رائق لم يعكره إلا ما شد أنظاره على الأرض طويلا بلا سبب.