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العراق.. الإعلام الأمني يعلن مصرع 5 عسكريين

Lebanon 24
04-10-2022 | 07:00
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، مصرع 5 عسكريين ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات غرب نينوى، اثر حادث تصادم بين سيارتين.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان: "ببالغ الحزن والأسى تنعى رئاسة أركان الجيش العراقي وقيادة القوات البرية استشهاد 5 مقاتلين ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات غرب نينوى، اثر حادث تصادم عجلتين"، مشيرة إلى أن "الحادث أدى أيضا إلى إصابة مقاتلين اثنين".
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المصدر: روسيا اليوم
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