البرلمان العربي يؤكد على الثوابت الراسخة للقضية الفلسطينية

Advertisement

جدد البرلمان العربي، تأكيده الثوابت التي تنطلق منها مواقف البرلمان العربي تجاه قضايا المنطقة العربية الاستراتيجية، وفي مقدمتها، القضية الأولى المركزية، القضية الفلسطينية؛ مؤكداً" موقفه الثابت لدعم ومساندة الأشقاء في دولة فلسطين لإنهاء الاحتلال البغيض، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، ووقف الاستيطان، وحل قضية اللاجئين، وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة، وفق قرارات الشرعية الدولية".جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة ، برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي.وأعرب البرلمان العربي عن "ثقته في أن تكون القمة العربية المقبلة التي تستضيفها الجمهورية الجزائرية "قمة استثنائية"، يلتئم في إطارها الشمل العربي، لا سيَّما وأنها تأتي في لحظة فارقة، تحتاج فيها المنطقة إلى تعزيز التضامن العربي، وتنسيق الجهود العربية المشتركة، في التصدي لما تواجهه أمتنا العربية من تحديات على المستويات كافة ومن أجل تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك".