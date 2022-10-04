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عربي-دولي

لوبان: العقوبات الأوروبية لم تؤثر على روسيا لكنها تعاقب الفرنسيين

Lebanon 24
04-10-2022 | 09:00
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اكدت زعيمة كتلة "التجمع الوطني" في البرلمان الفرنسي، مارين لوبان، ان العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لا تؤثر على روسيا، لكنها تعاقب الفرنسيين.

ونقلت عنها "روسيا اليوم" قولها اليوم : "أن العقوبات لا تعمل، وبالإضافة إلى ذلك، فهي تأتي بنتائج عكسية"، مشيرة إلى أنه "في الواقع فإن نتيجة لهذه العقوبات، زادت عائدات تصدير النفط الروسي بمقدار 40 مليار يورو".
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أضافت: "أن هذه العقوبات تعاقب الفرنسيين، الذين يواجهون شتاء صعبا الآن وربما أكثر صعوبة في عام 2023".

وأشارت إلى أن "المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق أولئك الذين اتخذوا القرارات ذات الصلة"، واعتبرت أن "مثل هذه الإجراءات غير مدروسة".
المصدر: روسيا اليوم
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